Secretario de Energía de EEUU aboga por «liberar» a los ciudadanos y economía de Venezuela

Caracas, 11 feb (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este miércoles, tras un encuentro en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el Gobierno de Donald Trump aboga por trabajar para «liberar» a los ciudadanos y la economía del país suramericano, por lo que ha emitido licencias para que mejoren las inversiones en la nación petrolera. EFE

