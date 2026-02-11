Secretario de Energía de EEUU aboga por «liberar» a los ciudadanos y economía de Venezuela

3 minutos

Caracas, 11 feb (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este miércoles, tras un encuentro en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el Gobierno de Donald Trump aboga por trabajar para «liberar» a los ciudadanos y la economía del país suramericano, por lo que ha emitido licencias para que mejoren las inversiones en la nación petrolera.

«Queremos liberar al pueblo venezolano y a la economía», señaló Wrigth en declaraciones a la prensa, desde el palacio presidencial de Miraflores, junto a Rodríguez.

Por esto, indicó, el Gobierno de Estados Unidos ha trabajado siete días a la semana para emitir nuevas licencias que permitan a las empresas existentes en Venezuela y a otras nuevas invertir en el país suramericano, que puedan comprar insumos, crear nuevos empleos, aumentar la producción petrolera y los ingresos por exportaciones, reconociendo que las sanciones han sido «una restricción» para la nación.

Wright también sostuvo que si los estadounidenses y los venezolanos trabajan juntos, este año se puede aumentar «muchísimo» la producción de petróleo, de gas natural y energía eléctrica, sin precisar cifras.

«Pero lo más importante por encima de todo esto es aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida para todos los venezolanos en el país y al hacerlo se va a beneficiar los Estados Unidos, el hemisferio occidental y nuestra asociación futura», apuntó.

Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una «asociación productiva a largo» plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, según anunció la presidenta encargada tras la reunión con el funcionario estadounidense.

Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington «se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria».

Se trata de la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

Wright llegó a Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña. EFE

sc/bam/gpv

(foto)(video)