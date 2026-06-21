Secretario de Energía de EEUU dice que el tráfico por Ormuz es como antes de la guerra

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Washington, 21 jun (EFE).- El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, aseguró este domingo que el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz se mantiene en cifras parecidas a las que había antes de que comenzara la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero.

Wrigth afirmó en una entrevista en la cadena estadounidense Fox que «en las últimas 24 horas, 67 barcos atravesaron el estrecho de Ormuz. El día anterior habían sido 55; por tanto, en lo que respecta al petróleo y sus derivados, las cifras son prácticamente iguales a las que teníamos antes del conflicto».

«Así pues, el tráfico fluye ahora con bastante normalidad por el estrecho», insistió.

El secretario de Energía añadió además que estos datos se deben «a la presencia militar estadounidense» en el estrecho de Ormuz, punto crítico en el conflicto en Irán.

Wright resaltó la labor de Estados Unidos y explicó que «los iraníes aún no han retirado las minas del canal de navegación central, Estados Unidos habilitó un canal alternativo más al sur; llevamos varias semanas escoltando buques a través de él, y hoy el volumen de tráfico es muy elevado».

Poco antes de las declaraciones del secretario de Energía, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que se habían registrado «grandes avances» en las primeras horas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

«Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones», indicó Vance en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes participan como mediadores.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a Irán que impida «de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas» o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques.

«Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!», escribió el mandatario en su red Truth Social. EFE

acd/fpa