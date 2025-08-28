The Swiss voice in the world since 1935

Secretario de Estado vaticano denuncia intereses de poder y hegemónicos en guerra en Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 28 ago (EFE).- El secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, denunció que el peso de intereses «políticos», «económicos», «de poder» y «hegemónicos» que impiden «una solución humana a esta tragedia», al contestar a los medios anoche sobre la situación en Gaza.

Parolin aseguró que la posición de la Santa Sede es la que expresó el miércoles el papa en la audiencia general cuando pidió que se respete el derecho humanitario en Gaza, y en especial «la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones».

En cuanto a la protección de los religiosos y fieles en Gaza, Parolin explicó que «se ha concedido la libertad (de elegir si quedarse o marcharse) a pesar de la orden de evacuación del gobierno israelí», pero calificó «de valiente» la decisión que tomaron los líderes religiosos ortodoxos y católicos de quedarse al lado de la población.

Parolin lamentó que hasta ahora el Gobierno israelí «ha demostrado no estar dispuesto a dar marcha atrás» en esta posición de invadir Gaza y que «quizás no haya muchas esperanzas», al tiempo que reiteró la voluntad de la Santa Sede de «insistir» en que las cosas cambien.

En el ámbito diplomático, el secretario de Estado del Vaticano confirmó que está «en contacto con la administración estadounidense, a través de la embajada», y expresó su esperanza de que las conversaciones internacionales derivadas de la visita del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, a Washington den señales concretas.

El «número dos» del Vaticano ya se había declarado hace unos días «atónito» por lo que está sucediendo en Gaza tras el bombardeo del hospital y lo califico de un «sin sentido». «La situación se está volviendo cada vez más complicada y, desde el punto de vista humanitario, cada vez más precaria, con todas las consecuencias que vemos continuamente», añadió. EFE

ccg/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR