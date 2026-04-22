Secretario de Marina de EE.UU. es destituido tras meses de disputas en el Pentágono

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Washington, 22 abr (EFE).- El secretario de Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue destituido este miércoles de su cargo, luego de varios meses de disputas internas reportadas con altos rangos del Pentágono.

Phelan, que hasta hoy era el encargado de organizar, entrenar y equipar a las fuerzas navales de Estados Unidos, fue cesado de su cargo, de acuerdo con el vocero del Departamento de Guerra, Sean Parnell.

«En nombre del Secretario de Guerra y del Subsecretario de Guerra, agradecemos al Secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos», dijo Parnell en su cuenta oficial de X.

El lugar de Phelan será asumido de forma interina por el subsecretario Hung Cao, de acuerdo con la misma fuente.

Semanas atrás, el New York Times reportó que Phelan tenía desacuerdos con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg.

El secretario de Marina no tiene incidencia directa en los operativos de combate de Estados Unidos, aunque se encarga de definir presupuestos, tecnología y logística de desplazamiento. EFE

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