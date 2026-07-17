Secretario de Seguridad de EE.UU. condiciona fondos de los estados a «seguridad electoral»

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Washington, 17 jul (EFE).- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE.UU.), Markwayne Mullin, advirtió este viernes de que los estados que no colaboren con la Administración de Donald Trump para «reforzar la seguridad electoral» podrían perder el acceso a fondos federales destinados a la organización de elecciones.

«Si los estados quieren recibir las subvenciones tienen que asegurar las elecciones», afirmó Mullin durante una rueda de prensa, en la que afirmó que el Gobierno convertirá en obligatorios determinados requisitos de seguridad para que los estados puedan optar a esos recursos.

«Haremos obligatorias nuestras medidas de seguridad. Si los estados desean obtener subvenciones y recibir reembolsos para organizar o llevar a cabo elecciones federales, tendrán que implementar dichas medidas. Ejerceremos la máxima presión al respecto», añadió.

El secretario insistió en que su departamento ha identificado a 278.000 personas «no ciudadanas» registradas para votar y a otros 400.000 votantes fallecidos que siguen inscritos en los censos, aunque no aportó pruebas al respecto.

«Examinaremos minuciosamente todos los registros electorales en busca de inmigrantes indocumentados y personas no elegibles para votar, incluidas aquellas que, aun habiendo fallecido, de alguna manera emitieron su voto», aseguró.

Sus declaraciones se producen un día después de que Trump pusiera en duda la integridad del sistema electoral estadounidense durante un mensaje a la nación, en el que insistió en denuncias sobre supuestas vulnerabilidades en los comicios y acusó a China de haber interferido en las elecciones de 2020.

Durante su discurso, Trump afirmó que disponía de documentos que demuestran que Pekín obtuvo de forma ilícita los registros de 220 millones de votantes estadounidenses, aunque la documentación difundida por la Casa Blanca no concluye que las elecciones de 2020 fueran manipuladas ni que se alterara su resultado.

Trump busca que el Senado apruebe la reforma electoral impulsada por su Gobierno, denominada ‘Save America’, que endurece los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales mediante la exigencia de pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía. EFE

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