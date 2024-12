Secretario de Seguridad de México asegura que han contenido la violencia en Sinaloa

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, aseguró este martes que la violencia en Culiacán, capital de Sinaloa, estado del noroeste de México, se ha contenido tras detonarse en septiembre por la detención del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos.

“(La violencia) se ha logrado contener porque los enfrentamientos más fuertes no han sido dentro de Culiacán, como fue al inicio. Si recordamos al inicio, donde todo era mucho más en la zona centro, ahorita los últimos eventos que tuvimos fueron a las afueras de Culiacán”, expuso en la conferencia matutina del Gobierno.

Las declaraciones de García Harfuch ocurren apenas minutos después de que la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, María Figueroa Franco, informara que en los primeros dos meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 7,3 % de los homicidios dolosos en el país se concentraron en el estado de Sinaloa.

Con un total de 351 homicidios en los últimos 60 días, dicho estado se convirtió en el segundo más violento del país, sólo por detrás de Guanajuato.

No obstante, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que la dependencia está trabajando para contener la violencia y ha logrado detenciones de alto impacto, aunque matizó que no se va a resolver “de la noche a la mañana”.

“Es un trabajo constante que tienen que ejercer las fuerzas del gabinete de seguridad y un despliegue muy importante de la Secretaría de la Defensa Nacional”, apuntó.

Recordó que en Mazatlán, ciudad costera de Sinaloa, hay un despliegue “muy importante” de elementos de la Secretaría de Marina, además de estar reforzando la seguridad en carreteras para garantizar el tránsito seguro de las personas.

“Vamos a continuar con el incremento del estado de fuerza, pero también con tareas muy, muy específicas para detener a estos generadores de violencia”, apuntó.

Asimismo, dijo que actualmente los mayores delitos que se presentan en Culiacán son el robo de vehículos y robo a negocios.

Finalmente, sobre la serie de explosiones durante la madrugada de este martes en Culiacán, que dejaron largas columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad, García Harfuch descartó que fuesen coches bomba.

“Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de (la ciudad de) Culiacán. Es municipio de Culiacán, pero es un ejido (rancho) a las afueras. No se registran personas heridas», aclaró. EFE

