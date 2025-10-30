Secretario del Tesoro de EEUU reconoce que Milei necesitó un impulso para ganar elecciones

2 minutos

Washington, 30 oct (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció este jueves que el presidente de Argentina, Javier Milei, necesitó un impulso para que su partido, La Libertad Avanza (LLA) ganara las elecciones legislativas del pasado domingo.

«Uno de nuestros grandes aliados en Sudamérica, el presidente Milei, necesitaba un impulso para enfrentarse a las elecciones», dijo Bessent en una entrevista en la cadena Fox News sobre los recientes comicios en los que Milei se impuso en los territorios más importantes y obtuvo una inesperada victoria en la provincia de Buenos Aires, donde había sido aplastado por el peronismo en los comicios provinciales de septiembre.

El secretario defendió el acuerdo económico entre Washington y Buenos Aires por el que se estableció un una línea de swap -intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda- por valor de 20.000 millones con EE.UU..

Ambos países trabajan en otro instrumento de apoyo por el mismo valor, que elevaría a unos 40.000 millones de dólares en total el soporte financiero al país latinoamericano.

«No se ha gastado dinero. Proviene del Fondo de Estabilización Cambiaria, que puedo utilizar de forma unilateral. Por eso pude hacerlo», afirmó Bessent después de que algunos legisladores demócratas denunciaran que la Administración de Donald Trump está ayudando a Argentina mientras el Gobierno federal de EE.UU. está cerrado.

Según dijo, su objetivo es ayudar a los argentinos, quienes, tras la cooperación de estadounidense quieren «mayoritariamente el libre mercado».

El secretario del Tesoro aprovechó para arremeter contra los demócratas por mantener el cierre del Gobierno, que este miércoles está en su trigésimo día, y para pedirles que voten a favor de reabrirlo temporalmente.EFE

ecs/ lab