Secretario Energía EEUU ve ambicioso pero viable que UE cumpla meta de compras energéticas

Bruselas, 11 sep (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reconoció este jueves que el compromiso que ha adquirido la UE de alcanzar los 750.000 millones de dólares en importaciones energéticas desde el país norteamericano es «muy ambicioso» pero alcanzable si al reemplazo de los hidrocarburos rusos se une la cooperación nuclear.

Así se ha expresado en una rueda de prensa tras reunirse con el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, pocas semanas después del acuerdo comercial que ambas partes han logrado para evitar una guerra arancelaria.

Dentro de este pacto la UE ha accedido aumentar sus importaciones de productos energéticos estadounidenses hasta los 750.000 millones de dólares (unos 700.000 millones de euros), además de aceptar unos aranceles del 15 %, entre otras cosas.

«Estoy de acuerdo en que el objetivo es muy ambicioso», señaló, para después explicar que esta es una práctica común de la Administración de Donald Trump porque «si no apuntas alto, no llegas alto».

No obstante, en opinión del secretario de Energía estadounidense, «por supuesto hay un camino para lograrlo» que pasa por sustituir el gas natural ruso que sigue entrando en la UE por gas norteamericano, así como por reemplazar los productos de petróleo (gasolina o diésel) que el bloque importa desde Rusia también por importaciones estadounidenses.

«Eso te da tal vez dos tercios del camino», aseguró Wright, quien recordó que Estados Unidos es «el mayor productor del mundo» de productos del petróleo y por tanto «esta es una gran avenida» para aumentar las compras energéticas de la UE a su país.

Aparte de reemplazar la energía rusa por norteamericana, el responsable de Energía del Gobierno estadounidense expresó que el tercer pilar de la estrategia provendrá de una mayor cooperación en el ámbito de la energía nuclear con la firma de más proyectos de «gran escala».

«La UE y Estados Unidos están ambos entusiasmados por ver un renacimiento nuclear», subrayó, antes de apuntar que las dos partes podrían colaborar tanto en el desarrollo de reactores nucleares de nueva generación y también de «reactores de gran escala».

«Si haces esas tres, llegas» a la cifra objetivo, resumió. EFE

