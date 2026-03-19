Secretario general de la OMI: «La prioridad son los 20.000 marineros atrapados en Ormuz»

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Raúl Bobé

Londres, 19 mar (EFE).- El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, dijo este jueves en Londres que la prioridad actual del organismo es evacuar a los 20.000 marineros atrapados en el estrecho de Ormuz, cerrado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al término de la 36 sesión extraordinaria del Consejo General de la OMI, celebrada esta semana en la capital británica, Domínguez explicó en una entrevista con EFE que la razón principal del encuentro era tratar el «impacto negativo» que la guerra estaba causando en la industria marítima internacional, así como para «buscar soluciones» para la evacuación de los 2.000 buques varados en la región y a sus tripulantes.

Entre los términos acordados en la sesión, destacó la propuesta de los Estados miembros de la OMI de poner en marcha un acuerdo marco que permita la creación de un «corredor marítimo seguro» que permita a los buques abandonar la zona del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz sin riesgo.

«La decisión que tomó el Consejo en cuanto a buscar las formas de establecer este marco de evacuación, es para tratar el tema primordial y la preocupación mayor que tenemos en este momento, que son los 20.000 marinos atrapados en el área y en estos 2.000 buques», dijo Domínguez.

En este sentido, indicó que para llevar a la práctica este acuerdo marco, su plan de acción pasa por reunirse con los países más afectados por la escalada bélica, en concreto los Estados de la región del golfo Pérsico, y comenzar a evaluar cómo se puede llegar a un acuerdo para que los buques, de forma segura, lleven a cabo una evacuación.

Domínguez hizo asimismo un llamamiento a la desescalada de la situación y abogó por buscar «soluciones diplomáticas» para que el transporte marítimo y la libertad de la navegación se respeten.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la OMI, el español Víctor Jiménez, dijo a EFE que durante la sesión extraordinaria en Londres se ha demostrado el «rechazo» de los 176 Estados miembros de la organización a los ataques contra buques mercantes que afectan a las personas que se dedican al mar.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los ataques contra buques en la región del Golfo han provocado la muerte de al menos siete marineros, así como múltiples tripulantes heridos.

El estrecho de Ormuz, paso estratégico para el tránsito marítimo de hidrocarburos, y por donde pasa el 20 % del flujo de petróleo a nivel global, permanece cerrado de facto por Irán desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, por lo que el tráfico de buques mercantes lleva paralizado ya veinte días y el precio del barril de crudo se ha disparado por encima de los 100 dólares.

Según Jiménez, en base al grado de satisfacción o del grado de viabilidad que se pueda conseguir con la evacuación a través del propuesto corredor marítimo seguro, la OMI se plantea analizar «otras medidas de índole de restablecimiento del tráfico comercial».

Jiménez celebró que países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Japón, exigieran a Irán cesar «inmediatamente» sus ataques contra barcos e infraestructuras energéticas y se mostrasen dispuestos a contribuir a los «esfuerzos adecuados» para garantizar un paso seguro por Ormuz y les invitó a unirse al diálogo que pretende iniciar la OMI para lograr este propósito. EFE

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