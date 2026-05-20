Secretario general socialistas UE: «Estas alegaciones no reflejan al Zapatero que conozco»

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Estrasburgo (Francia), 20 may (EFE).- El secretario general del Partido de los Socialistas Europeos (PES), Giacomo Filibeck, aseguró este miércoles que respeta la independencia del sistema judicial español en la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero señaló que las alegaciones «no reflejan» al político al que conoce desde 2004.

«Como siempre, tenemos pleno respeto por la independencia judicial. A nivel personal y habiendo conocido al presidente Zapatero desde 2004, estas alegaciones no reflejan a la persona que he llegado a conocer durante estos años», dijo a EFE Filibeck.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha imputado a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga cobros de comisiones en el caso Plus Ultra, continúa las investigaciones y el análisis de la documentación requisada en el despacho del expresidente y en tres empresas, una de ellas de sus hijas.

A nivel europeo, también la presidenta del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Iratxe García, transmitió su «apoyo y confianza» al expresidente del Gobierno y dijo que «siempre ha representado convivencia, diálogo y avances sociales» para España.

«La presunción de inocencia y el derecho a defenderse son principios fundamentales de cualquier democracia», escribió García en sus redes sociales. EFE

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