Sector aéreo llama a aplicar de forma homogénea las normas europeas contra el ruido

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Bruselas, 18 jun (EFE).- Varias asociaciones europeas del transporte y la aviación reclamaron este jueves una aplicación plena y coherente de las normas comunitarias sobre gestión del ruido aeroportuario, y señalaron que algunas restricciones nacionales pueden dañar la conectividad aérea.

«Lo que necesitamos ahora con urgencia para asegurar el respeto del Enfoque Equilibrado a nivel nacional y local es una orientación clara de la Comisión Europea sobre cómo deben aplicarlo plenamente los Estados miembros», afirmó en un comunicado el director general de ACI EUROPE, Olivier Jankovec.

El llamado «Enfoque Equilibrado sobre el Ruido» es un procedimiento obligatorio en la Unión Europea que exige evaluar la situación acústica de los grandes aeropuertos y estudiar distintas medidas de mitigación antes de imponer restricciones operativas.

Ese marco, basado en los principios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluye cuatro tipos de medidas: reducción del ruido en origen, planificación del uso del suelo, procedimientos operativos para limitar el impacto acústico y restricciones de funcionamiento.

El sector recuerda que esas restricciones operativas deben aplicarse solo como último recurso, una vez puestas en marcha y aprovechadas al máximo las demás medidas posibles para reducir el ruido.

Las asociaciones denuncian que varios gobiernos europeos han impuesto restricciones de forma directa, mediante decisiones que consideran «ad hoc» y «subjetivas», lo que a su juicio elude el procedimiento previsto y amenaza la conectividad aérea.

Cinco nuevas organizaciones se sumaron a la Declaración de Atenas, impulsada el año pasado por ACI EUROPE, Airlines for Europe (A4E) y la Asociación Europea de Aerolíneas Regionales (ERA), para pedir el cumplimiento de ese marco.

Se trata de CLECAT, que representa a transitarios, operadores logísticos y servicios aduaneros; EBAA, del sector de la aviación de negocios; EEA, de las empresas de entrega urgente; CANSO Europe, de los proveedores de servicios de navegación aérea; y ASD, de la industria aeroespacial, de seguridad y defensa.

Según los firmantes, la conectividad aérea aporta beneficios económicos y sociales relevantes, sostiene 14 millones de empleos y representa el 5 % del PIB europeo.

Jankovec afirmó que aeropuertos y aerolíneas llevan años invirtiendo en aviones más silenciosos, mejoras operativas y programas de aislamiento acústico para las comunidades afectadas, dentro de sus compromisos de sostenibilidad.

Las asociaciones piden a Bruselas que refuerce el cumplimiento del reglamento comunitario, dé orientaciones más claras a los Estados miembros y apoye una gestión del ruido coherente a escala mundial a través de la OACI.

También reclaman a los gobiernos europeos que las decisiones en esta materia se basen en pruebas, sean transparentes y tengan en cuenta el valor económico y social de la conectividad aérea y de las operaciones de carga y que eviten las políticas de ruido fragmentadas e incoherentes que pueden perjudicar la competitividad a largo plazo. EFE

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