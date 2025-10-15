Sector de energía nuclear sube en Wall Street tras plan de EE.UU. sobre reactores pequeños

Nueva York, 15 oct (EFE).- Varias empresas del sector de la energía nuclear subían este miércoles en Wall Street tras anunciar el Ejército de EE.UU. un programa para desarrollar reactores de pequeño tamaño o microreactores destinados a alimentar sus instalaciones, elementos y operaciones militares.

A media sesión, el desarrollador de reactores pequeños NuScale y el suministrador de combustibles nucleares Centrus subían en torno al 7 % tras dispararse un 20 % y un 15 %, respectivamente, al inicio de una jornada bursátil que comenzó en verde pero pasó a las pérdidas a mediodía debido a la volatilidad.

Centrus, en su cuenta de X, destacó hoy que el Ejército y el Departamento de Energía de EE.UU. han lanzado el programa Janus «para desplegar microreactores de próxima generación en nueve bases en los próximos años», y que está centrado en la «cadena de suministro necesaria para construir y alimentar los reactores».

En un comunicado, el Ejército explicó que el programa responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para «promocionar las tecnologías nucleares para seguridad nacional antes de 2028» y garantizar que la energía «nunca será el factor limitante en la victoria» de las fuerzas de combate de EE.UU.

El anuncio se produjo ayer en el foro anual de la Asociación del Ejército, en el que participaron su secretario, Dan Driscoll, junto al de Energía, Chris Wright, y líderes militares.

El programa Janus «proveerá energía crítica para nuestras instalaciones y sus redes de comunicaciones, sistemas de armas y nodos de comando» y «está diseñado para evitar la vulnerabilidad de las instalaciones y las misiones a la inestabilidad de la red, los desastres naturales o los ataques de adversarios», indicó el Ejército.

El Ejército colaborará con la Unidad de Innovación en Defensa del rebautizado Departamento de Guerra en el despliegue de los microreactores, y además «proveerá supervisión técnica y facilitará el ciclo de combustible de uranio y la cadena de suministro nuclear», agrega.

Los reactores serán de propiedad y operación comercial, y las autoridades seguirán como modelo para sus contratos el programa de la NASA de Servicios de Transporte Comercial Orbital (Cots), detalla otro comunicado. EFE

