Sector de la oposición venezolana acepta dialogar con el Gobierno tras recibir invitación

1 minuto

Caracas, 4 feb (EFE).- Un sector de la oposición venezolana, integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, informó este miércoles que aceptó una invitación del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para comenzar un proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

«Decidimos asistir con responsabilidad. Participar en este espacio no es un gesto cualquiera, mucho menos cómodo, pero llegamos a este momento con una Venezuela profundamente herida», señaló la oposición en un comunicado publicado por el diputado Stalin González en X. EFE

sc/bam/nvm