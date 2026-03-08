Sector de transportistas de Perú anuncian paro en medio de crisis por racionamiento de gas

Lima, 8 mar (EFE).- Un sector de transportistas públicos de Perú anunció un paro el próximo jueves 12 de marzo contra el alza del precio de los combustibles y normas ineficientes, en medio de la crisis generada por el racionamiento del gas natural debido a una fuga en un ducto del yacimiento de Camisea, al sureste del país, informaron este domingo los medios locales.

La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y otros gremios del sector convocan al paro en protesta por la «falta de soluciones reales» del Gobierno frente a la «grave problemática» del transporte en la nación andina.

Esta medida de protesta se realizará precisamente en la semana que el Ejecutivo ha pedido un máximo ahorro de la energía y los combustibles, con la aplicación del teletrabajo y las clases remotas en colegios y universidades, para reducir la demanda de gas y lograr el restablecimiento del combustible a partir del día 14 de marzo.

En un comunicado, citado por la emisora RPP, los transportistas afirmaron que su sector ha llegado a su límite debido a la inseguridad y la crisis energética, tras la fuga y deflagración de gas en un ducto de Camisea, ubicado en la selva amazónica de la región Cusco.

Así, los gremios han atribuido el paro al incremento de precios del diésel y la gasolina, tras el racionamiento del gas natural vehicular, así como la escasez de las gasolinas Premium y Regular, utilizadas por los vehículos particulares.

En muchas estaciones de servicios de Lima, y en otras ciudades como la sureña Arequipa, se aprecia un incremento de precios de los combustibles, que duplican el valor original, además de colas para abastecerse.

Los transportistas señalaron que el incidente en el ducto operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) les ha generado pérdidas económicas, así como la paralización de actividades industriales.

Los convocantes al paro plantearon, como medidas de solución, el retiro temporal de la carga tributaria de 40 % a los combustibles, reactivar el fondo de compensación para enfrentar esta crisis y la devolución de una parte del pago de peajes en las carreteras.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el sábado que Perú tendrá un incremento a 80 pies cúbicos de gas por día para poder abastecer la demanda en las ciudades de Lima, Callao e Ica, durante el periodo de racionamiento de 14 días, tras supervisar las labores de reparación del ducto que sufrió una fuga y deflagración hace una semana.

Esa decisión de la firma TGP permitiría abastecer a los taxistas de gas natural vehicular (GNV) en las ciudades de Lima, Callao e Ica, dado que estos trabajadores quedaron excluidos de consumir ese combustible para darle prioridad al transporte público masivo y el consumo residencial.EFE

