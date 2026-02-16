Sector electromecánico busca certificarse ante expansión de inversión energética en México

Ciudad de México, 16 feb (EFE).- La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos (UNCE) anunció este lunes una estrategia para capacitar y certificar a empresas del sector ante el aumento en proyectos de infraestructura eléctrica en México, en un contexto de inversiones públicas y privadas que superan los 12.000 millones de dólares.

El presidente del organismo, Mario Bermúdez Velázquez, afirmó que el objetivo inmediato será elevar el número de empresas certificadas y trabajadores capacitados para participar en obras vinculadas a generación eléctrica, redes de transmisión y distribución previstas a partir de 2026.

“El sector electromecánico requiere estándares cada vez más altos; nuestro compromiso es impulsar capacitación, certificación y alianzas que eleven la calidad de los proyectos que se desarrollan en México”, expresó el directivo, al asumir el liderazgo del IX Consejo Directivo de la UNCE.

La expansión responde a planes de ampliar la capacidad de generación, con énfasis en energías renovables, y reforzar la red eléctrica nacional, un sistema que, de acuerdo con datos oficiales, abastece a más de 130 millones de habitantes y que enfrenta necesidades de modernización ante el crecimiento promedio anual de 2,4 % de la demanda industrial y urbana hacia 2038.

Según la UNCE, la estrategia se centrará en tres acciones: ampliar programas de capacitación técnica, impulsar certificaciones empresariales y consolidar mecanismos de evaluación de competencias laborales.

Estas medidas buscan mejorar la competitividad y facilitar la participación del gremio en licitaciones y contratos del sector energético.

Entre las herramientas mencionadas destacan el fortalecimiento del sistema de formación interna del organismo, el uso de centros de evaluación acreditados por autoridades laborales y el desarrollo de esquemas de certificación orientados a estándares operativos y de calidad en obra electromecánica.

Bermúdez Velázquez reconoció que el sector enfrenta exigencias técnicas crecientes ante proyectos de mayor escala y complejidad, por lo que consideró prioritario elevar la preparación del capital humano y la confiabilidad de las empresas especializadas.

El sector electromecánico forma parte de la cadena de suministro clave para proyectos de ingeniería y construcción eléctrica, en un país donde la inversión en energía ha cobrado relevancia para sostener el crecimiento económico y atraer manufactura vinculada al fenómeno de relocalización industrial.

La renovación de la dirigencia de la UNCE se produjo en un encuentro con representantes empresariales e industriales, donde se subrayó la necesidad de fortalecer la capacitación continua y mejorar prácticas técnicas para responder a la expansión de infraestructura energética en el país. EFE

