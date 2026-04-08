Sector pesquero europeo debate cómo mejorar atractivo de futuros acuerdos internacionales

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Bruselas, 8 abr (EFE).- Representantes del sector pesquero de la UE, autoridades nacionales y responsables de las instituciones comunitarias hablaron este miércoles de cómo debería ser la próxima generación de acuerdos internacionales para una pesca sostenible, con el fin, entre otras cosas, de mejorar su atractivo ante la competencia de países como China.

En tema se abordó en una conferencia de alto nivel celebrada en el Consejo Económico y Social Europeo, organizada conjuntamente con el Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia y con la participación de la Junta de Andalucía, el Gobierno vasco y el de Canarias.

La eurodiputada de EAJ-PNV, Oihane Agirregoitia, que participó en un panel sobre la pesquería del atún, defendió el papel “estratégico” que juega el sector vasco y atunero europeo en los acuerdos internacionales de pesca sostenible, tanto por su dimensión económica como por su importancia en términos de seguridad alimentaria, empleo y proyección internacional.

Además, subrayó que los acuerdos internacionales son «clave» para la UE porque garantizan el acceso a recursos pesqueros de forma ordenada y sostenible, evitando prácticas ilegales y no reguladas, y, porque contribuyen al desarrollo económico local por medio de un apoyo sectorial.

“Nuestra flota es transparente con lo que pesca; es sostenible tanto económica como social y medioambientalmente; y es estricta en el control ya que incluye observadores a bordo, sistemas de seguimiento por satélite y cumple con las cuotas y las medidas de conservación establecidas por las organizaciones regionales de pesca”, subrayó la diputada vasca.

En un documento elaborado con vistas al evento de este miércoles se explica que los acuerdos internacionales de colaboración para una pesca sostenible son una herramienta que ayuda a mejorar la transparencia y a luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y que buscan generar beneficios mutuos.

Sin embargo, dice el texto, a veces se perciben críticas «basadas en ideas equivocadas» que habría que aclarar, como por ejemplo que estos acuerdos contribuyen al empobrecimiento de terceros países al privarles de sus recursos pesqueros, que fomentan la migración hacia Europa o que constituyen subvenciones perjudiciales.

Por ello, llama a «contrarrestar» tales argumentos mediante «una comunicación basada en pruebas y fundamentada en hechos y datos».

Por otro lado, menciona un dictamen de 2025 del Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia que, entre otros elementos, hacía hincapié en la necesidad de mejorar la coherencia política, aplicar los protocolos con mayor firmeza e incluir cláusulas claras de transparencia, no discriminación y aspectos sociales.

Entre los participantes en la conferencia figuraron el presidente de la patronal Europêche, Javier Garat, la directora general de pesca del Gobierno vasco, Ixone Soroa, el director gerente de organización de productores de grandes atuneros congeladores (OPAGAC), Julio Morón y el director de la organización de productores de palangre de altura, Edelmiro Ulloa. EFE

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