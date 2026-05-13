Sector político de Mujica recuerda a un militante «de la libertad y las causas colectivas»

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Montevideo, 13 may (EFE).- El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector político del Frente Amplio fundado por José Mujica, recordó este miércoles al expresidente -fallecido hace un año- como un militante «de la tierra, de la libertad, de los afectos y de las causas colectivas».

«‘No me voy, estoy llegando’, dijiste aquella tarde. El tiempo terminó dándote la razón y un año después, seguís llegando. A un pueblo que te fue queriendo. A una gurisada (juventud) que sigue creyendo que vale la pena organizarse. En la terca convicción de la tarea impostergable que es construir una Patria para todos y para todas», puntualizó.

De esta forma recordó el discurso con el que Mujica se despidió de la Presidencia del país suramericano en el año 2015.

«No me voy, estoy llegando. Me iré con el último aliento y donde esté, estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida, gracias, querido pueblo», dijo el exmandatario aquel día.

«Militante antes que nada, de la tierra, de la libertad, de los afectos y de las causas colectivas. Y capaz por eso seguís acá, porque vivís en los recuerdos felices de la gente, tu gente», concluyó el MPP.

Por su parte, el Frente Amplio también recordó a Mujica a través de uno de sus discursos: «¿Qué les queda a los jóvenes? No decir amén. No dejar que les maten el amor. Recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria. Situarse en una historia que es la suya. Inventar paz, así sea a ponchazos. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro».

El expresidente falleció a los 89 años el 13 de mayo de 2025, un año después de que le fuera detectado un tumor maligno en el esófago. EFE

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