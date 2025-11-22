Secuestran a 215 estudiantes y 12 profesores en una escuela católica en norte de Nigeria

Lagos, 22 nov (EFE).- Al menos 215 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados este viernes tras un ataque armado contra la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, en el estado de Níger, en el norte de Nigeria, confirmó a EFE este sábado la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, en inglés).

«Según la información recabada, 215 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados en la escuela católica. Esto es muy lamentable. Los terroristas están perpetrando una nueva ola de secuestros y no debemos ceder ante ellos”, dijo a EFE el presidente de CAN, Joseph Hayab. EFE

