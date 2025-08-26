Secuestran a 34 militares colombianos en operación en la que cayó un jefe de disidencias

(Actualiza con cifras de guerrilleros muertos y explicaciones del Comandante de las Fuerzas Militares).

Bogotá, 26 ago (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó este martes de que 34 militares fueron secuestrados, al parecer por civiles, durante una operación en la que fueron abatidos al menos once guerrilleros, entre ellos un cabecilla de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur).

Los combates ocurrieron en un punto llamado Nueva York, que forma parte de la zona rural de El Retorno (Guaviare), donde también se produjo la retención de los militares, que Sánchez calificó como «una acción ilegal y delictiva» por parte de civiles que alegan que buscan un corredor humanitario sobre el que no dio detalles.

«Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados. Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata», señaló en una rueda de prensa tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades para analizar la seguridad de los candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC) una de las disidencias de las FARC, como parte de una operación contra esa guerrilla liderada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Según dijo el ministro el domingo, alias Dumar era el «cabecilla principal de la facción Martín Villa» de las disidencias del EMC.

Civiles involucrados

El comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, explicó por su parte que el secuestro se produjo después de otros combates en la misma zona en los que fueron abatidos otros diez guerrilleros.

«Dando continuidad a las operaciones militares (…) que se iniciaron el pasado domingo 24 de agosto, ayer tropas de las Fuerzas Militares sostuvieron combates con integrantes del autodenominado Bloque Móvil Martín Villa, perteneciente a las disidencias de las FARC», indicó el almirante en X.

Cubides agregó: «Como resultado de dichos combates se obtuvo la muerte en desarrollo de operaciones militares de otros diez presuntos integrantes de esta estructura» y cuando la tropa se disponía a retirarse del lugar, «esta fue impedida por la comunidad, no permitiendo la extracción de alrededor de 30 de nuestros uniformados».

«Desde el momento en que se tuvo conocimiento de dicha situación, se realizan coordinaciones con la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Misión de la ONU en Colombia para que de manera pacífica las comunidades permitan la movilidad de las tropas», señaló el almirante Cubides.

El ministro de Defensa dijo el domingo que alias Dumar «tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico» en los departamentos del Meta y Guaviare «para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal». EFE

