Secuestran a un funcionario de la Defensoría del Pueblo en el suroeste de Colombia

Bogotá, 15 sep (EFE).- Hombres armados secuestraron este lunes a un funcionario de la Defensoría del Pueblo en el municipio colombiano de Caloto, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), denunció ese organismo.

«Rechazamos el secuestro de nuestro Defensor Público del programa de representación de víctimas del circuito de Santander de Quilichao, Óscar Eduardo Jordan Camacho, ocurrido hoy en el municipio de Caloto, Cauca, cuando hombres armados lo retuvieron a las afueras de su casa», expresó la Defensoría en la red social X.

El organismo aseguró que el secuestro del funcionario es «una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, pues atenta contra la vida, la libertad y la integridad personal de un servidor público cuya labor es garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas» del conflicto.

Destacó además que Jordan Camacho presta «un servicio esencial para el acceso a la justicia para quienes de otra manera no podrían acceder a representación judicial».

El Cauca, donde operan disidencias de las extintas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de narcotraficantes, es escenario de constantes ataques que alteran el orden público.

En un intento por retomar el control de la zona, el Ejército puso en marcha, el 12 de octubre del año pasado, la ‘Operación Perseo’, con más de 1.000 soldados.

El objetivo era El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC dedicada al narcotráfico. Sin embargo, el despliegue militar no ha dado los resultados esperados y las disidencias siguen desafiando al Estado. EFE

