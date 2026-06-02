Secuestro de periodista en México queda grabado en cámaras y difundido en redes sociales

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Veracruz (México), 2 jun (EFE).- La reportera mexicana Roxana Ramírez fue secuestrada por sujetos armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el estado de Veracruz, rapto que quedó registrado en video y difundido en redes sociales.

La comunicadora trabajaba en el sur del estado desde hace aproximadamente seis meses, tiempo en el cual abrió el portal digital “Impulso”, según reportan periodistas locales.

De acuerdo con fuentes policiales, los hechos ocurrieron a las 05.00 hora local (11.00 GMT) de este martes en el municipio de Nanchital, una localidad considerada como de alta peligrosidad para ejercer el periodismo.

En las imágenes, que fueron compartidas en X y Facebook, se observa a dos sujetos encapuchados y con armas largas que golpean, con un mazo, una puerta de aluminio; al forzar el ingreso apuntan las armas hacia los ocupantes de la vivienda, mientras un hombre intenta calmarlos; sin embargo, los someten y cortan la grabación.

Familiares reportaron el secuestro, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación y comisionó a un equipo multidisciplinario en la región de Nanchital.

En tanto, elementos de diversas corporaciones policiales y castrenses desplegaron un fuerte operativo de seguridad para tratar de ubicar a la víctima.

Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado, informó -en un comunicado- que mantiene la búsqueda e investigación para localizar a la comunicadora; para ello, comisionó en la zona a fiscales, peritos y policías ministeriales.

En enero pasado, el reportero de Nota Roja, Carlos Castro, quien reportaba en la zona norte de Veracruz, fue asesinado a tiros en el interior de un restaurante ubicado en el municipio de Poza Rica.

Veracruz, es un estado considerado por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y el mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo de defensa de comunicadores, se contabilizaron entre 2005 a 2024 un total de 31 asesinatos de periodistas y se reportó la desaparición de cuatro más.

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