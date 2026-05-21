Sedimentos afectan temporalmente a la principal central hidroeléctrica de Ecuador

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Quito, 21 may (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Energía informó este jueves de que la principal hidroeléctrica de Ecuador, Coca Codo Sinclair, se ha visto afectada temporalmente por el «incremento extraordinario de sedimentos» provocado por la crecida de los ríos que la alimentan.

De manera inmediata señaló que, el sector eléctrico activó acciones operativas e impulsó generación adicional para «mitigar las afectaciones y restablecer las condiciones normales en el menor tiempo posible».

El Ministerio, que no ha respondido a consultas de la prensa sobre los efectos para la población por la situación en la hidroeléctrica, indicó en un comunicado que las empresas distribuidoras «informarán oportunamente sobre los sectores afectados» por esta «situación emergente».

Por su parte, la Empresa Eléctrica Quito informó de afectaciones en el servicio en al menos seis sectores de la ciudad y en algunas zonas de los valles de Los Chillos y Cumbayá.

El comunicado del Ministerio respecto a la situación de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de 1.500 Mw, coincidió con una carta abierta al país publicada en redes sociales por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la que se refiere a asuntos sobre electricidad y combustibles.

«Vivimos un momento duro a nivel mundial, con el barril de petróleo alto. Lo más duro, dentro del Gobierno, es pelear contra mafias y malos funcionarios que no quieren que nada cambie. Esta gente lleva robando miles de millones de dólares por muchos años y buscará boicotear al Gobierno y molestar a la gente», escribió.

Sobre el sistema eléctrico, fue enfático en señalar que «hoy no existe problema de generación».

«Los embalses y las cotas están estables. Lo que estamos haciendo es lo que nunca hicieron antes: prepararnos y repotenciar infraestructura obsoleta de manera preventiva, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño», subrayó.

El martes pasado, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador informó de que se había declarado el nivel de Alerta Amarilla preventiva en zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados a un evento El Niño.

La disposición aplica para territorios ubicados predominantemente hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar, comprendiendo 17 provincias, 143 cantones (municipios) y 491 parroquias ((subdivisiones dentro de los municipios, urbanos o rurales). EFE

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