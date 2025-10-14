Según piloto mexicano Cordero, la Panamericana sólo puede correrse con «locura controlada»

Morelia (México), 14 oct (EFE).- El piloto mexicano Ricardo Cordero, quien arrancará este martes la sexta etapa de la Carrera Panamericana como nuevo líder, aseguró que para correr esa competición es necesario estar un poco alejado de la cordura, sin dejar de ser inteligente.

«A veces me miran como un loco y sí, hace falta una locura controlada para asumir ‘La Pana’; sin embargo, es importante ser inteligente y práctico, a la hora de tomar las decisiones», afirmó este martes a Efe el campeón defensor.

Cordero y su navegante, Marco Hernández, han ido de menos a más en la Panamericana, después de tener dificultades en la segunda etapa, en la que perdieron más de dos minutos en un cambio de llanta. Poco a poco recortaron la desventaja con el primer lugar y ayer saltaron al liderato.

Ayer, en el recorrido de Querétaro a Morelia, quinta etapa, la dupla de Cordero y Hernández rompió su marca en la mítica sección de Mil Cumbres, al detener el cronómetro en 10:12.9 minutos en los 19,6 kilómetros del desafiante tramo de montaña.

«Nuestra meta ha sido recuperar unos 25 segundos por día; esta es una carrera que mezcla resistencia con velocidad y un poquito de todo. Es tan larga que requiere hacerlo todo bien», agregó Cordero, que busca su séptimo título de la Panamericana y después de la actuación de este lunes, esta cerca de conseguirlo.

«No es una obsesión el séptimo campeonato, sí una meta para la que trabajamos y es posible lograrla. Ha sido un trabajo a largo plazo y de mucha paciencia porque la carrera es una vez al año y se necesita mantener la buena forma durante mucho tiempo», agregó el piloto, originario de San Luis Potosí.

A los 43 años, Cordero siente estar en un gran momento de forma deportiva en una competencia en la cual se necesita experiencia.

«Esta carrera no es tanto para jóvenes; es una prueba en la cual son necesarias la experiencia, la tranquilidad y controlar los nervios. Siento que me queda aquí un rato todavía», indicó.

Durante la mayor parte del año, el piloto mexicano participa en competencias de ‘rallies’, lo cual lo mantiene en buena forma durante mucho tiempo; asegura que la pasión por la velocidad bloquea cualquier pensamiento de miedo, aunque asume la prueba con seguridad.

Las primeras cuatro etapas de la Panamericana fueron dominadas por la pareja del francés Hilaire Damiron y su esposa brasileña Laura Damiron, relegados ayer por Cordero y Hernández, que les sacan tres segundos de ventaja y hoy saldrán como favoritos en la antepenúltima etapa, entre Morelia y Guanajuato, en el centro de México.

La Panamericana, que cumple 75 años, comenzó el 9 de octubre en Chiapas, en el sur de México, y el pasado sábado, en el tercer tramo, contó con la participación como invitado del actor Gael García Bernal, quien se estrenó como piloto.

«Conducir me ha dado el mismo miedo que siento cuando actúo. Antes de entrar al escenario, siempre estoy nervioso; durante el rodaje de una película igual; pero ha sido divertido”, reveló a una pregunta de EFE el también productor de cine.

En esa etapa y en la anterior, la competición contó la presencia, también como invitado, del alemán Timo Berhnard, campeón de las 24 horas de Le Mans.

Hoy la Panamericana tiene previsto un recorrido de 469 kilómetros, después de los cuales comenzarán a quedar más claras las posibilidades de la pareja Cordero-Hernández de ganar el ‘rally’ por séptima ocasión. EFE

