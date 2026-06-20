Seguidores de Cristina Fernández reclaman la libertad de su líder con un ‘banderazo’

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Buenos Aires, 20 jun (EFE).- Seguidores de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) hicieron este sábado un ‘banderazo’ en Buenos Aires para reclamar la libertad de su líder política, que desde hace doce meses cumple en su casa con una condena a seis años de prisión por irregularidades en la concesión de obras viales.

Con insignias celestes y blancas, justo cuando este sábado se celebra el Día de la Bandera en Argentina, y bajo la consigna ‘Cristina libre, basta de proscripción’, miles de personas se congregaron en el Parque Lezama, en Buenos Aires, para repudiar la condena a la exmandataria.

«Pedir la libertad de Cristina no es un capricho: reclamamos su libertad porque es inocente», aseveró el diputado Máximo Kirchner, hijo de la exmandataria, único orador del acto.

Kirchner dijo que se aproximan las elecciones presidenciales en Argentina de 2027 y hay «millones de personas que quieren votar» a Fernández «y no pueden».

El diputado alertó por la falta de unidad en el peronismo y criticó con dureza a aquellos dirigentes que, una vez presa Fernández, pusieron en duda su liderazgo, la dejaron sola y hasta apoyaron algunos proyectos de ley del Gobierno del ultraderechista Javier Milei y sus políticas de «miseria planificada».

Bajo la consigna ‘Cristina libre’

Al ‘banderazo’ acudieron miembros de agrupaciones políticas peronistas, sindicatos y movimientos sociales y ciudadanos independientes, mayormente de Buenos Aires y su periferia, con carteles con la consigna ‘Cristina libre’, banderas y camisetas con el rostro de la exjefa de Estado.

«Estamos aquí, con todo el movimiento peronista, para pedir por Cristina libre», dijo a EFE Julio Rojas, de la localidad bonaerense de Guernica e integrante de la agrupación peronista Los Inorgánicos Organizados.

El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema ratificó una condena contra Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno y el de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), en la causa conocida como ‘Vialidad’.

Una semana después, el 17 de junio de 2025, la exmandataria comenzó a cumplir la condena en su domicilio en el barrio capitalino de Constitución, sitio que se ha convertido en punto de peregrinación para los seguidores de la expresidenta.

«Cristina es nuestra patria y vamos a estar siempre defendiéndola, estando en contra de las políticas del actual presidente», dijo a EFE Cecilia Riegui, docente de la localidad bonaerense de Merlo.

Fernández, de 73 años y que se mantiene como máxima figura del peronismo, principal fuerza de oposición al Gobierno de Milei, siempre ha aseverado ser blanco de una trama de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político).

«Vine al acto porque no estoy de acuerdo con lo que hizo la Justicia. Queremos que Cristina sea libre. Si tiene que ir presa, que sea juzgada por un tribunal imparcial.», dijo a EFE Carlos Díaz, de la norteña provincia de La Rioja. EFE

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