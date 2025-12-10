Seguidores de Trump reconocen un golpe por la inflación, pero confían en el presidente

El presidente Donald Trump ha desestimado los problemas del costo de vida en Estados Unidos, al considerarlos como una falsedad, pero muchos de sus más leales seguidores sienten la presión inflacionaria.

En Mount Pocono, en Pensilvania, cientos de personas, muchas con gorros rojos en los que se leía «Make America Great Again» (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez), acudieron el martes a una presentación de Trump sobre su agenda económica, confiados en que tendrá soluciones.

Varios dijeron a AFP que están preocupados por los altos precios, pero evitaron culpar al multimillonario de 79 años.

«Personalmente, sí, me parece que los precios están altos, pero las cosas tienen que empeorar antes de mejorar», opinó Brianna Shay, una empleada en la educación pública de 26 años.

«Desafortunadamente, el presidente anterior nos perjudicó mucho», aseguró, haciendo eco al discurso de Trump, quien ha culpado a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por la situación.

«Creo que la gente va a poder afrontar el costo de vida de nuevo. Pero es presidente desde hace menos de un año. No se puede arreglar todo en menos de un año», afirmó Shay, quien tenía una pancarta en la que se leía «Trump nos da esperanza».

– «Tomará tiempo» –

Presionado por su partido Republicano, Trump ha moderado su mensaje sobre la inflación al reconocer que hay un «problema».

«Los precios están bajando muchísimo después de tocar los niveles más altos de la historia de nuestro país», aseguró Trump en su discurso, en el que nuevamente culpó al gobierno de Biden por el alto costo de la vida.

Con su presentación de este martes, el mandatario republicano busca impulsar la idea de que se esfuerza por disminuir los precios.

«Las cosas están un poco difíciles, las personas están luchando», afirmó Tevin Dix, un técnico en aires acondicionados, en la fila para ingresar.

Sin embargo, este hombre de 30 años se mostró confiado en que las propuestas de Trump -incluyendo nuevos aranceles a otros países- pronto darán resultado.

«Si los aranceles continúan golpeando y logran que los demás países creen otra vez puestos de trabajo, habrá más estadounidenses con empleo», declaró Dix, quien vestía un jersey estilo navideño con un retrato de Trump.

Muchos estadounidenses, sin embargo, culpan, al menos parcialmente, a los aranceles por empeorar el costo de vida. Así lo muestran encuestas en las que la aprobación de Trump está en su punto más bajo desde su regreso a la presidencia en enero.

Pese a reconocer algunas preocupaciones financieras, los asistentes al acto elogiaron la política de Trump contra los migrantes.

Y otros simplemente desestimaron la idea de que haya dificultades. «Las ventas en el pasado Black Friday fueron las más altas de la historia. Si todos están quebrados, no sé de dónde sale el dinero», comentó Mark Johnson, de 70 años.

«Todas mis inversiones están dando resultados. Estoy feliz. No se puede arreglar todo en un día. Tomará tiempo», agregó, con una pancarta de Trump con un gorro de Papá Noel.

