Seguidores del Gobierno serbio se manifiestan contra las protestas antigubernamentales

Zagreb, 20 ago (EFE).- Miles de partidarios del Gobierno serbio y del presidente del país, el nacionalista populista Aleksandar Vucic, salieron este miércoles a las calles de Belgrado y otras ciudades para manifestar su descontento con las multitudinarias protestas antigubernamentales que los estudiantes del país organizan desde hace más de nueve meses.

“¡Basta de bloqueos!”, “Quiero una Serbia normal”, “Devuélvanme mi Serbia”, “Quiero moverme libremente”, y “Quiero estudiar”, son algunos de los lemas que los manifestantes enarbolaron en una cincuentena de localidades del país, respondiendo así a una convocatoria del presidente formal del partido nacionalista conservador serbio SNS y exprimer ministro Milos Vucevic

El ministerio del Interior aseguró que más de 31.000 ciudadanos participaron hoy en estas manifestaciones, mientras que los medios cercanos al gobierno informan de que para el próximo sábado se han convocado nuevas protestas de este tipo en un total de 80 municipios del país balcánico.

Por otro lado, los estudiantes, que organizan desde hace meses las protestas antigubernamentales, han llamado a sus partidarios a quedarse hoy en casa y evitar todo enfrentamiento con a los “fieles” al SNS.

La ola de masivas protestas antigubernamentales se desató tras el derrumbe, el 1 de noviembre de 2024, de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que acababa de ser remodelada, un suceso en el que murieron 16 personas.

Las manifestaciones contra la corrupción a la que los participantes atribuían el siniestro han derivado en protestas contra el autoritarismo del Gobierno y reivindicaciones de elecciones legislativas anticipadas.

Las protestas, mayoritariamente pacíficas, se tornaron violentas después de que el pasado miércoles más de 80 manifestantes resultaran heridos al ser atacados por individuos enmascarados.

Según los manifestantes, los atacantes eran miembros o seguidores del SNS y de la Policía.

Decenas de manifestantes fueron detenidos y heridos, y la policía asegura que 137 de sus agentes resultaron heridos, mientras que varias oficinas del SNS y una fiscalía fueron demolidas por desconocidos. EFE

