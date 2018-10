(it)

Abren ventanilla en línea para suizos en el extranjero Urs Geiser 05 de octubre de 2016 - 17:10 El Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) anunció el remplazo de su sistema tecnológico de información para el registro de los suizos expatriados por un procedimiento vía internet. La ventanilla en línea permite a los ciudadanos helvéticos afincados fuera de su país de origen introducir su nombre en el Registro de los Suizos en el Extranjero, así como modificar y consultar sus datos en cualquier momento y desde cualquier lugar, precisó el DFAE en un comunicado difundido el miércoles. Los servicios consulares que requieren un pago, como la emisión de certificados de nacionalidad o la confirmación de inscripción en el registro mencionado, pueden ser solicitados vía internet y los pagos, efectuados con tarjeta de crédito o Postcard (del Servicio de Correos). La Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) acogió con beneplácito la medida y la consideró un impulso para la comunidad de expatriados. “La ventanilla en línea ha sido una demanda de larga data de nuestra organización”, señaló la codirectora de la OSE Ariane Rustichelli. Merced al creciente número de cierres de consulados, la oferta en línea de la ventanilla única permite remediar parcialmente el déficit en los servicios que originan esas supresiones, precisó. También facilita la distribución de la revista Panorama Suizo, añadió. El hecho de que los usuarios puedan actualizar por sí mismos sus datos permite contar con información correcta para el envío de Panorama Suizo en las versiones electrónica e impresa. El servicio en línea para expatriados forma parte de la primera estrategia suiza ‘e-gobierno’, aprobada en 2007. Busca asegurar una fácil y segura interacción electrónica entre las oficinas del gobierno y los ciudadanos, así como entre las autoridades nacionales, cantonales y locales. A finales del año pasado, alrededor de 762 000 ciudadanos suizos con residencia en el exterior, principalmente en los países europeos y América del Norte, estaban registrados.