Segunda jornada de pérdidas en París, que sufre la inestabilidad en el Golfo

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París, 21 abr (EFE).- La inestabilidad en el Golfo Pérsico sesgó el tono positivo por el que transitaba la Bolsa de París a media jornada y sumergió a su selectivo CAC 40 en una segunda jornada consecutiva de pérdidas, al firmar una caída del 1,14 %.

La falta de una perspectiva clara sobre la duración del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos acabó afectando al parqué de París, que acabó en los 8.235,72 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 4.000 millones de euros.

La tecnológica STMicroelectronics mejoró un 0,90 %, la mayor subida del selectivo, seguida de la petrolera TotalEnergies, que progresó un 0,83 % ante la nueva subida del crudo.

En el otro extremo, los valores ligados a la producción militar fueron claramente los más perjudicados, con el industrial Safran liderando las caídas, con un 6,80 %, por delante de Thales, que perdió un 5,92 %. EFE

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