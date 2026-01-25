Segunda muerte durante represión policial en Mineápolis aumenta la presión sobre Trump

El gobierno de Donald Trump enfrenta este domingo creciente presión en contra de su ofensiva antiinmigración en Mineápolis, después de que agentes federales abatieran a un segundo ciudadano estadounidense en la ciudad y de imágenes que parecían contradecir la versión oficial de lo ocurrido.

Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos de guerra, murió el sábado tras un altercado con agentes federales en Mineápolis, durante una manifestación contra operativos del servicio de Inmigración (ICE).

Su fallecimiento agrava las tensiones en el país desde la muerte de Renee Good, una estadounidense abatida a tiros el 7 de enero por un agente del ICE también en Mineápolis.

Como hizo tras la muerte de Good, la administración Trump culpó enseguida a Pretti, afirmando que pretendía herir a los agentes con una pistola que dijo haberle descubierto.

Sin embargo, un video que circula en redes sociales y fue verificado por medios estadounidenses, mostró que Pretti nunca desenfundó un arma, y que los agentes le dispararon unas 10 veces segundos después de tirarlo al suelo.

Los padres de Pretti acusaron al gobierno de Trump propagar «mentiras repugnantes» sobre su hijo. «Estaba claramente desarmado cuando fue atacado por los agentes cobardes y asesinos del ICE», afirmaron en un comunicado.

Consultada sobre estas afirmaciones, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo compartir el dolor de los padres.

Aunque siguió defendiendo las acciones de los agentes, su tono fue diferente al del sábado, cuando señaló en una rueda de prensa que Pretti había atacado a las fuerzas del orden. Este domingo añadió que habrá más claridad a medida que continúe la investigación del incidente.

El vicefiscal general Todd Blanche también dijo que era necesaria una investigación para comprender lo ocurrido.

Preguntado si los agentes ya habían retirado la pistola de Pretti cuando le dispararon, Blanche declaró a NBC: «No lo sé. Y nadie más lo sabe, tampoco. Por eso estamos investigando».

Varios senadores del Partido Republicano de Trump reclamaron una pesquisa exhaustiva y cooperación con las autoridades locales.

La administración Trump excluyó a los investigadores locales luego de la muerte de Good.

– Orden judicial –

Miles de agentes federales de inmigración están desplegados desde hace semanas en Mineápolis, gobernada por demócratas, después de informes sobre un presunto fraude por parte de inmigrantes somalíes, acusaciones con connotaciones raciales que Trump ha amplificado repetidamente.

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, insistió el domingo en que Trump ponga fin al operativo antiinmigración.

«Minnesota cree en la ley y el orden. Creemos en la paz. Y creemos que Trump debe retirar de Minnesota a sus 3.000 agentes sin entrenar antes de que asesinen a otro estadounidense en las calles», escribió en X.

Las autoridades locales presentaron una demanda contra el gobierno federal para obtener orden judicial para suspender la operación, con una primera audiencia programada para el lunes.

A última hora del sábado, un juez federal ordenó a la administración Trump no destruir ni alterar ninguna evidencia relacionada con la muerte de Pretti.

El expresidente estadounidense Barack Obama calificó el domingo la muerte de Pretti como una «tragedia desgarradora» y «un llamado de atención» de que muchos valores fundamentales de Estados Unidos están cada vez más «bajo ataque».

«Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir responsabilidades a nuestro gobierno», escribió el demócrata en un comunicado conjunto con su esposa Michelle Obama, en el que criticó también a los funcionarios de Trump, que «parecen empeñados en agravar la situación».

«El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante», acusó Trump el sábado, y pidió dejar que la policía de inmigración «haga su trabajo».

Encuestas recientes han mostrado a los votantes cada vez más molestos con las operaciones antiinmigración de Trump.

La indignación en Minnesota se reavivó con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su casa.

Pese a la muerte de Pretti, Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza a cargo de la campaña antiinmigratoria, sostuvo el domingo en CNN que «las víctimas son los agentes».

Bovino elogió «la formación fantástica» y el «excelente trabajo» realizado, que impidió «posibles disparos contra las fuerzas del orden».

