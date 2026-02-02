Segunda ronda trilateral sobre Ucrania se celebrará el miércoles en Abu Dabi, según Rusia

2 minutos

Moscú, 2 feb (EFE).- La segunda ronda trilateral sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos se celebrará a partir de este miércoles en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), informó este lunes el Kremlin.

«Efectivamente, el miércoles y el jueves tendrá lugar la segunda ronda en Abu Dabi», anunció Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov explicó que la reunión a tres bandas prevista para el domingo fue aplazada debido a que las tres partes debían «coordinar sus agendas».

El aplazamiento se produjo después de que se supiera que el negociador jefe de EE.UU., Steve Witkoff, no viajaría a Abu Dabi.

El portavoz también confirmó que el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, se reunió el fin de semana con representantes de Estados Unidos en Florida, pero las conversaciones se centraron en asuntos económicos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había adelantado el domingo que los próximos contactos trilaterales tendrían lugar no ese día, sino el 4 y 5 de febrero.

«Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra», escribió en sus redes sociales.

Según las tres partes, la primera ronda fue constructiva, pero los principales escollos siguen siendo la cuestión territorial y el control de la planta nuclear de Zaporiyia.

Por ello, Zelenski subrayó que la única forma de salir de ese callejón sin salida es con un cara a cara con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, quien insiste en recibir a su colega ucraniano en Moscú, a lo que se niega éste último.

En Abu Dabi también se abordó una tregua energética, que Rusia habría mantenido sólo hasta el domingo 1 de febrero, según informó Kiev este lunes. EFE

