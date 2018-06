Este contenido fue publicado el 30 de mayo de 2018 6:00 30 de mayo de 2018 - 06:00

"Arriesgada" y "cara": argumentos de los adversarios de la iniciativa 'moneda plena', que sumarían el 54% de los votantes.

Los bancos suizos ya pueden alegrarse: la iniciativa popular que reformaría radicalmente el sistema monetario suizo sería rechazada en las urnas el 10 de junio, según la segunda encuesta de la SSR/gfs.bern. El electorado parece favorecer la Ley sobre los juegos de azar.

Si la votación hubiera tenido lugar el 20 de mayo, los suizos habrían seguido la opinión del Gobierno y el Parlamento sobre los dos objetos que serán sometidos al escrutinio popular el 10 de junio. La iniciativa ‘¡Por un dinero a prueba de crisis: ¡la emisión de moneda reservada a la banca nacional!’ también conocida como ‘Moneda plena’ habría sido rechazada, y aprobada la ‘Ley sobre los Juegos de dinero’.

Lo anterior se desprende de la segunda encuesta del Instituto gfs.bern, realizada por encargo de la Sociedad Suiza de Ratdio y Televisión (SSR) y publicada este miércoles.

A la hora de las cuentas

Sobre el rechazo de ‘moneda plena’, los investigadores no tienen prácticamente ninguna duda. Comparado con el primer sondeo, publicada hace un mes, los adversarios del texto que intenta reservar la posibilidad de emitir moneda, tanto física como escritural, exclusivamente al Banco Nacional, han ganado cinco puntos porcentuales, mientras que los partidarios perdieron uno.

Con 54%, el frente opositor tiene ahora una mayoría absoluta, e incluso si el 12% que se declara indeciso finalmente deja un sí en la urna, no sería suficiente para ganar.

Si bien la primera encuesta dio más apoyo a los partidarios de la iniciativa que a los opositores en la Suiza latina, estos últimos tienen ahora ventaja en todas las regiones del país. Aunque todavía es bastante ajustado en la Suiza de expresión francesa - 41% de no contra 40% de sí y 19% de indecisos - la evolución es desfavorable para la iniciativa.

Apoyo del electorado rosado-verde

Lanzada por un grupo de economistas, especialistas en finanzas y empresarios, la iniciativa no cuenta con el respaldo de ningún partido político. Sin embargo, en el electorado de los Verdes, que han dejado la libertad de voto a sus militantes, va viento en popa: el 64% dice que está a favor, contra el 24% en contra y el 12% indeciso.

En cuanto a los votantes socialistas, cuyo partido lucha contra la iniciativa, tienen un 44% en pro, un 41% por el no y un 15% que aún no decide. Por otro lado, los partidarios de todos los otros partidos, así como aquellos que dicen que no tienen partido, votarían mayormente no.

Los dados están echados, o prácticamente

La apuesta de las secciones juveniles de los partidos políticos que lanzaron el referéndum contra la Ley de juegos de azar también parece perdida. Según el texto de la legislación, los casinos suizos podrían ofrecer sus juegos en línea y el acceso a sitios de apuestas sin disponer de una concesión de la Confederación.

Según la encuesta, los partidarios de la ley han consolidado su ventaja: ganan seis puntos para ubicarse en 58%, mientras que los oponentes pierden dos (37%) y 5% no sabe todavía cómo votar.

Estas cifras, así como la evolución desde la primera encuesta, parecen indicar que el juego está hecho. Pero los investigadores del gfs.bern se mantienen prudentes. Para ellos, un “sí” el 10 de junio es “probable”, pero no del todo seguro.

La encuesta mostró que el nivel de formación de opinión sobre este objeto todavía era “excepcionalmente débil”. Habida cuenta de las llamadas a votar no por parte de los diferentes partidos e incluso de algunos periódicos, no se puede excluir por completo una inversión de tendencia.

Esta esperanza para los oponentes de la ley sigue siendo muy fuerte. Solamente uno de sus argumentos realmente preocupa a los votantes, el de la llamada “censura de Internet”. Pero eso no es suficiente, dicen los encuestadores.

Los defensores de la ley, sin embargo, tienen tres argumentos: evitar que el dinero se vaya al extranjero, mantener los impuestos derivados en Suiza y el hecho de que el referéndum fue parcialmente respaldado por fondos de compañías extranjeras de juegos en línea.

Mientras que en la primera encuesta, los partidarios de la Ley se hallaban por todo el país, la segundo revela una sorprendente inversión de tendencia en la Suiza de habla italiana, donde el no pasa del 38% al 61% y el sí del 62% al 33%. Pero de acuerdo con gfs.bern, este resultado debe ser puesto en perspectiva, porque la muestra encuestada en esta pequeña región es demasiado débil para determinar si esos resultados se mantendrán hasta el momento de la votación.

¿Quién votará?

Sin sorpresas con respecto a la brecha generacional: entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 55% votaría no, contra el 43% del sí y el 2% de indecisos. Pero también sabemos que los jóvenes son los que menos votan.

En este sentido, esta segunda encuesta confirma lo que mostraba la primera: los dos objetos sometidos a votación no son muy movilizadores. Si el escrutinio se hubiera realizado el 20 de mayo, la participación habría sido del 40% de los votantes.



