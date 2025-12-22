Seguridad, migración y comercio, los ejes del encuentro del martes entre Noboa y Kast

Quito, 22 dic (EFE).- La lucha contra el crimen organizado trasnacional, seguridad, movilidad humana y asuntos comerciales figuran entre los temas que abordará mañana, martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con el gobernante electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, en Quito, señaló este lunes la canciller, Gabriela Sommerfeld.

Se espera para esta noche la llegada de Kast, quien el día en que ganó las elecciones llamó a Noboa y acordaron la visita, comentó la canciller en la televisión Ecuavisa.

Entre los temas de interés especificó como «punto uno» a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

Además, temas de movilidad humana, pues «somos una región que por los mismos conflictos de seguridad y por la misma falta de oportunidades que afectan a todos nuestros países, nuestros ciudadanos se mueven de un lado a otro».

«Son temas que hay que poder conversarlos y acordarlos para tener y fomentar una migración segura y regular y combatir la migración irregular, porque tenemos que tener control de quienes están en nuestros países», subrayó.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, el presidente electo de Chile ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

El tercer tema que abordarán será el comercial. «La prosperidad, la generación de empleo, las inversiones vienen a través de dinamizar e incrementar nuestras balanzas comerciales, nuestro comercio», argumentó al anotar que a los mencionados temas se pueden sumar otros de ser necesario.

Desde Chile se informó de que, además, el presidente electo y su delegación sostendrán diversos encuentros con autoridades y empresarios «para fortalecer la relación bilateral entre Chile y Ecuador».

Noboa fue de los primeros en felicitar al ultraderechista y en su mensaje en la red social X afirmó que «se abre una nueva etapa para Chile y para la región».

Desde que ganó los comicios del 14 de diciembre, este es el segundo viaje internacional de Kast, en una clara señal a sus aliados en la región.

El martes pasado estuvo en Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei y se prevé que en enero viaje a Perú para un encuentro con el gobernante José Jeri. EFE

