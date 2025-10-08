The Swiss voice in the world since 1935
Seguridad alimentaria

El azúcar es tendencia

Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

La industria alimentaria tiene los ojos puestos en la generación Z. Sabe que les encantan los dulces, que siempre están atentos a lo que se vuelve viral en redes sociales y que buscan experiencias nuevas y llamativas. Y claro… aprovecha todo eso para aumentar sus ganancias, creando productos diseñados especialmente para enganchar a esta generación.

Seguridad alimentaria

Más azúcar para conquistar a la generación Z 

Las empresas alimentarias cuentan con la generación Z para aumentar sus beneficios y están aprovechando su afición por los dulces y su inclinación por las tendencias de las redes sociales para impulsar las ventas. 

