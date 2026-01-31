Seguridad egipcia confirma que Ejército de Israel controlará la entrada a Gaza por Rafah

2 minutos

El Cairo, 31 ene (EFE).- Fuentes del servicio de seguridad egipcio confirmaron este sábado a EFE que el acceso de personas a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah quedará en último término bajo control militar de Israel, que mantendrá puestos de control para todos los que crucen por el paso fronterizo.

Según indicó la fuente, que solicitó el anonimato, Israel también supervisará la salida de palestinos de la Franja y las operaciones del puesto de control de forma remota, con funcionarios del servicio de seguridad israelí desplegados en una sala de operaciones que vigilará la barrera por la que se sale a Egipto.

Además, «cualquier persona que desee entrar o salir de la Franja de Gaza deberá obtener un permiso egipcio, y Egipto enviará los nombres para su aprobación de seguridad al servicio de seguridad interna israelí, Shin Bet».

«Quienes salgan de la Franja no estarán obligados a someterse a controles de seguridad israelíes, sino únicamente a cargo de una delegación de la misión de la Unión Europea y funcionarios palestinos de Gaza», añadió.

Durante todo el proceso se utilizará reconocimiento facial para verificar que quienes salgan de la Franja sean efectivamente quienes hayan obtenido permiso, en un contexto en el que además habrá sensores y detectores de metales y donde cada persona será revisada individualmente.

La fuente indicó que tras pasar los controles, incluidos los de los militares israelíes, se permitirá el viaje «más allá de la línea amarilla, es decir, fuera del control del ejército de ocupación (israelí)».

El Ejército israelí anunció ayer viernes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que está bajo su control militar, reabrirá el domingo tanto para la entrada como para la salida de personas, con «una circulación limitada»

El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde la ofensiva contra el sur de Gaza de mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego negociado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre del año pasado.

Grupos humanitarios temen que la reapertura del cruce bajo control israelí en último término sólo sirva para que Israel vacíe aún más la Franja de palestinos.

Antes de la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, Rafah era un cruce vital para la entrada de mercancías. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan salir de Gaza para recibir atención médica urgente. EFE

haro/amr/vh