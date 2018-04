«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Las prestaciones complementariasEnlace externo constituyen una ayuda para las personas cuyas pensiones y otros ingresos no les cubren las necesidades vitales. Son un derecho, lo mismo que el AVS (seguro de vejez) y el AI (seguro de invalidez) y no deben confundirse con los beneficios de la asistencia pública o privada.

Un proyecto de la Comisión del Consejo de Estados (cámara alta) preveía la exclusión de prestaciones complementarias para aquellos que no hubieran pasado diez años sin interrupción en Suiza. Esa medida estaba destinada a dificultar la entrada de extranjeros en el sistema social suizo. Pero son principalmente los suizos en el extranjero los que han sido perjudicados.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

V Suiza: menor acceso a prestaciones complementarias Peter Siegenthaler 15 de marzo de 2018 - 18:06 La Cámara baja decidió que será necesario haber contribuido al menos diez años al seguro de vejez (AVS) para poder obtener las prestaciones complementarias (PC), las cuales proporcionan una ayuda adicional a los jubilados que enfrentan problemas financieros. Los suizos en el extranjero se sienten desfavorecidos. Por 107 votos contra 81 y 3 abstenciones, los diputados aceptaron este jueves (15.03) la propuesta de una minoría de la Comisión de seguridad social y salud pública de la propia Cámara baja (Consejo Nacional), que reclamaba este límite de diez años de cotizaciones. + “La Comisión Social penaliza a la Quinta Suiza” Un proyecto de la Comisión del Consejo de Estados (cámara alta) preveía la exclusión de prestaciones complementarias para aquellos que no hubieran pasado diez años sin interrupción en Suiza. Esa medida estaba destinada a dificultar la entrada de extranjeros en el sistema social suizo. Pero son principalmente los suizos en el extranjero los que han sido perjudicados. Las prestaciones complementarias constituyen una ayuda para las personas cuyas pensiones y otros ingresos no les cubren las necesidades vitales. Son un derecho, lo mismo que el AVS (seguro de vejez) y el AI (seguro de invalidez) y no deben confundirse con los beneficios de la asistencia pública o privada. Tras fuertes críticas de los representantes de la Quinta Suiza, los senadores finalmente abandonaron la idea de vincular la atribución de prestaciones complementarias a una estancia ininterrumpida de diez años, pero presentaron la la idea de una contribución de 10 años al AVS. Preguntado por swissinfo.ch, el presidente de la Comisión del Consejo Nacional, Thomas de Courten, justificó esa propuesta con el argumento de que muchos extranjeros, especialmente de los países la UE y la EFTA, que apenas han trabajado en Suiza, utilizan la integralidad del programa de prestaciones complementarias. Es decir, luego de un período mínimo de cotizaciones, obtienen los mismos beneficios que aquellos que han contribuido toda su vida. “Es chocante”, estimó el presidente. Enojo de la Quinta Suiza El pasado fin de semana, el Consejo de Suizos en el Extranjero votó unánimemente en contra de los planes para reducir el acceso de los expatriados a las prestaciones complementarias. La decisión adoptada este jueves en el Consejo Nacional es una decepción para los representantes de la Quinta Suiza. “Esta decisión va en contra de la movilidad internacional de nuestros conciudadanos y perjudica de manera flagrante a todos los que, por la razón que sea, han vivido en el extranjero. También es contraria al artículo 8 de la Constitución federal sobre igualdad de trato”, afirmó la OSE en un comunicado.