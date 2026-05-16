Seguridad y finanzas, dos piezas clave del gobierno mexicano de Sinaloa en la mira de EEUU

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Ciudad de México, 16 may (EFE).- Los dos primeros ex altos cargos mexicanos bajo control de Estados Unidos por acusaciones de proteger al Cartel de Sinaloa dirigían la seguridad pública y las finanzas del gobierno del estado mexicano de Sinaloa, dos áreas clave en una investigación que amenaza con convertirse en un nuevo foco de presión para México desde Washington.

Los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses, según se informó el viernes en medio de versiones sobre una posible cooperación con fiscales de Estados Unidos.

Ambos forman parte de un grupo de diez altos cargos, incluido el gobernador con licencia Rubén Roya Moya, señalados por EE.UU. de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas por supuestamente proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, encabezó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024 tras una trayectoria en áreas de inteligencia y operaciones militares. Renunció en medio de la crisis de violencia entre facciones de los grupos narcotraficantes Cartel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos.

Según las acusaciones de EE.UU., Mérida habría recibido sobornos mensuales de Los Chapitos a cambio de alertar sobre operativos antidrogas y facilitar información sensible.

El general retirado entró en Estados Unidos el pasado 11 de mayo por Nogales, en Arizona (EE.UU.), donde quedó bajo custodia de agentes del Servicio de Alguaciles antes de ser trasladado a Nueva York, según las autoridades mexicanas.

Algunas informaciones señalan que Mérida compareció en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable e inició conversaciones para colaborar con fiscales estadounidenses como posible testigo cooperante.

De seguridad a finanzas

Mientras Mérida es señalado por presunta protección operativa e intercambio de información sensible, Díaz aparece ligado al componente financiero y político de la investigación, que incluye movimientos de recursos, colocación de funcionarios y posibles esquemas de protección alrededor de Los Chapitos.

Díaz, contable y empresario, considerado uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya, dirigió la Secretaría de Administración y Finanzas (2021-2024) desde el inicio del gobierno estatal después de liderar empresas ligadas al sector inmobiliario.

Dejó el cargo antes de la captura del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que desató la crisis de violencia en la región.

Su nombre aparece ligado en acusaciones estadounidenses a movimientos financieros y posibles esquemas de protección política alrededor de Los Chapitos.

Aunque no existe aún una confirmación oficial de México o Estados Unidos, reportes periodísticos señalaron que Díaz se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses desde Europa, donde se encontraba de vacaciones, en medio de versiones sobre posibles negociaciones de cooperación con fiscales del caso.

Las acciones ocurrieron horas después de una llamada entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, centrada en seguridad y narcotráfico, en medio de crecientes presiones de Washington para endurecer la ofensiva contra el crimen organizado en México.

Desde que se conocieron las acusaciones a finales de abril, Sheinbaum ha insistido en que no existen pruebas públicas contra los responsables señalados.

Las entregas de Mérida y Díaz comenzaron así a mover el caso más allá de presuntos esquemas de protección policial hacia el círculo financiero y político del gobierno estatal.

La atención ahora se centra en la posible información que ambos ex altos cargos puedan aportar a fiscales estadounidenses, que mantienen acusaciones abiertas contra el gobernador oficialista Rocha Moya, quien permanece en silencio desde que pidió licencia al cargo el 2 de mayo, y otros integrantes de su entorno. EFE

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