Seguro abre al pueblo portugués los jardines al Palácio de Belém

Carlota Ciudad

Lisboa, 9 mar (EFE).- El nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, abrió este lunes a los ciudadanos los jardines del Palácio de Belém, sede de la Jefatura de Estado, un gesto que por primera vez realiza un mandatario luso el día de su investidura, que le permitió entrar en contacto directo con los portugueses de a pie.

Tras su toma de posesión en el Parlamento y depositar una corona de flores en la tumba del poeta Luís Vaz de Camões, símbolo de la identidad portuguesa, en el Monasterio de los Jerónimos, Seguro se trasladó con su familia al palacio.

De la mano de su mujer, Margarida Maldonado Freitas, y sus dos hijos, Seguro subió caminando la cuesta que conduce al edificio, donde almorzó junto con responsables lusos y dignatarios extranjeros, entre ellos el rey Felipe VI de España. Tras la marcha de los invitados, salió del interior del palacio para recibir a los ciudadanos que esperaban para entrar en el jardín.

Los primeros fueron un grupo de estudiantes, de entre 14 y 16 años, de su población natal, Penamacor, cerca de la frontera con la provincia española de Cáceres.

Alejado de las cámaras, Seguro charló con ellos durante cerca de cinco minutos y repartió algún abrazo.

Uno de los estudiantes era Salvador Geraldes, de 15 años, que destacó después en declaraciones a EFE la «gran oportunidad» que ha supuesto para él estar en el Palácio de Belém con el nuevo presidente.

Reveló que Seguro les habló de «cómo era vivir en Penamacor cuando él era joven» y les contó algunas historias de su infancia.

«También nos explicó un poco lo que significa el día de hoy, que es un día súper importante», agregó este estudiante.

Junto al grupo estaba el alcalde de Penamacor, José Miguel Oliveira, que dijo a EFE que fue el propio Seguro quien les extendió la invitación.

«Fue una invitación del señor presidente de la República, que quiso señalar su conexión con la tierra que lo vio nacer y creo que de la mejor forma posible, mostrando a estos jóvenes que es posible soñar y que el hecho de que haber nacido en el interior de Portugal no los limita en nada y pueden ser un día presidentes», dijo el edil.

Más tarde aparecieron otros ciudadanos que querían conocer los jardines, con motivo de esta ocasión, como Maria Manuela Câmara, una lisboeta de 70 años, que ya había entrado en el pasado, como en las ferias del libro que organizaba en el recinto Marcelo Rebelo de Sousa, que este lunes cedió el testigo a Seguro.

Pese a que Seguro no lleva ni 24 horas en la Jefatura del Estado, Câmara aseguró a EFE que le gustó su discurso de investidura por su defensa de la democracia.

Poco a poco, los jardines se fueron llenado de visitantes, a los que Seguro saludó durante cerca de 20 minutos con apretones de mano, besos en la mejilla y se hizo algún selfi.

La jornada continuará para él con un encuentro con jóvenes en una universidad de Lisboa y concluirá con una ceremonia de condecoración a Rebelo de Sousa en el Palácio Nacional de Ajuda.

Seguro fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 y ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 66,83 % de los votos (más de 3,5 millones de sufragios) frente al líder de ultraderecha André Ventura, con el 33,17 % de los sufragios (más de 1,7 millones). EFE

