Solo con ayuda pueden pagar las facturas 06 de diciembre de 2018 - 12:05 La carga financiera del seguro médico representó en promedio el 14% del presupuesto familiar en 2017, un incremento de 2% con respecto a 2014. Casi 2,2 millones de personas requirieron ayuda para liquidar sus facturas. El año pasado, uno de cada cuatro ciudadanos suizos recibió una reducción de las primas de los seguros de enfermedad individuales: eso representa casi 2,2 millones de personas, es decir, el 26% de la población. La Confederación y los cantones aportaron casi 4 500 millones de francos. Los importes pagados por las reducciones de primas individuales (RIP) aumentan a un ritmo más lento que el costo de las primas del seguro de enfermedad obligatorio, según el monitoreo publicado este jueves por la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) sobre la reducción de las primas. Estas últimas son cada vez más importantes en el presupuesto de los hogares, señala la dependencia. En promedio, la carga financiera para el seguro de salud en 2017 era del 14% de la renta disponible para el presupuesto del hogar, en comparación con el 12% en 2014. Esa cifra varía de un cantón a otro, la más baja es la del cantón de Zug (7%) y la más alta, de los cantones de Jura y Basilea-Campo (18%). De los aproximadamente 2,2 millones de personas que tuvieron una reducción, alrededor de 380 000 también recibieron prestaciones complementarias y unas 330 000, asistencia social. El RIP ha beneficiado principalmente al 30% de los hogares más pobres. Esta categoría de la población también recibe la mayor parte de las prestaciones médicas del seguro médico obligatorio, en particular para las familias monoparentales, que son las que más se benefician de esta asistencia.