Seguro por delante de Ventura con 64,02 % de votos y más del 75 % escrutado en Portugal

Lisboa, 8 feb (EFE).- El exministro socialista António José Seguro aventaja con el 64,02 % de los votos a su rival, el ultraderechista André Ventura, con el 35,98 %, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal con el 76,23 % de los sufragios ya escrutado, según el computo oficial.

Los sondeos realizados a pie de urna, difundidos por los medios, auguran una victoria de Seguro, con entre el 67 y el 71 %. EFE

