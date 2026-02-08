Seguro tras su victoria: Los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia

Caldas da Rainha (Portugal), 8 feb (EFE).- El exministro socialista António José Seguro, ganador de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura, apuntó que «los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia».

En un discurso en el auditorio de Caldas da Rainha, donde reside, Seguro dirigió un mensaje a su adversario en las urnas, Ventura, para a partir de ahora dejar de ser adversarios y trabajar «por un Portugal más desarrollado y más justo». EFE

