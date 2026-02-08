Seguro tras su victoria: Los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia

3 minutos

Caldas da Rainha (Portugal), 8 feb (EFE).- El exministro socialista António José Seguro, ganador de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura, apuntó este domingo que «los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia».

«Acepto con mucha humildad, enorme emoción y la confianza que los portugueses me acaban de confiar ser presidente de la república, el presidente de todos, todos, todos los portugueses», dijo en un discurso en el auditorio de Caldas da Rainha, donde reside y pasó esta jornada electoral.

Seguro dirigió un mensaje a su adversario en las urnas, Ventura, para a partir de ahora dejar de ser adversarios y trabajar «por un Portugal más desarrollado y más justo».

También lanzó unas palabras al Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, al que le recordó que durante la campaña él prometió «lealtad institucional» con el Ejecutivo y que cumplirá su palabra, lo que no quita que vaya a ser un presidente exigente.

«No seré oposición, sino exigencia», dijo el que fuera secretario general del Partido Socialista (PS) entre 2011 y 2014, quien subrayó que la estabilidad política que defiende es «un medio para garantizar las condiciones de gobernabilidad, nunca un fin para mantener todo igual».

«Terminado un ciclo electoral de tres elecciones y cuatro idas a las urnas en apenas nueve meses, se abre un nuevo ciclo de tres años sin elecciones nacionales, no hay disculpas, Portugal tiene una oportunidad única para que los partidos políticos, el Parlamento y el Gobierno encuentren soluciones duraderas para resolver los graves problemas que enfrentamos en sanidad, acceso a la vivienda, en la creación de oportunidades para los jóvenes…», enumeró.

Sobre la duración de la legislatura del Ejecutivo actual, que todavía tiene por delante tres años y medio, Seguro indicó que no será por él que será interrumpida.

El presidente electo comenzó su alocución recordando a las víctimas y los damnificados por los temporales de las últimas semanas en Portugal y prometió que no les va abandonar y que visitará las zonas afectadas para garantizar que las ayudas llegan.

«Hay mucho trabajo por hacer, necesitamos un país preparado, no un país sorprendido, tenemos que ser mejores en la organización que en la improvisación», subrayó.

Insistió en que desde el inicio de su campaña siempre ha asegurado que es «libre» y vive «sin amarras»: «Mi libertad es la garantía de mi independencia», dijo Seguro, quien reiteró su «lealtad» con la Constitución y que tratará por igual a todos los partidos y agentes sociales.

Con el 99,20 % de los votos escrutados, Seguro obtuvo el 66,82 % de los sufragios este domingo, frente a Ventura, que logró el 33,18 %.

Mañana, el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, recibirá a Seguro en el Palácio de Belém, sede de la Presidencia, para preparar la transición.

Seguro será investido jefe de Estado de Portugal el próximo 9 de marzo, el día que acaba del mandato de Rebelo de Sousa, tras diez años en el poder. EFE

cch-ssa/seo

(foto)(video)