Seguro y Rebelo de Sousa se reúnen tres horas para preparar el relevo presidencial luso

2 minutos

Lisboa, 9 feb (EFE).- El exministro socialista António José Seguro, ganador de las elecciones presidenciales portuguesas, y el mandatario saliente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, se reunieron este lunes en Lisboa para preparar la transición en la jefatura del Estado en un primer encuentro que duró más de tres horas y que concluyó sin declaraciones a la prensa.

Seguro llegó sobre las 16.00 hora local (misma hora GMT) al Palácio de Belém (la residencia presidencial), donde fue recibido con un apretón de manos de Rebelo de Sousa en la llamada Sala das Bicas, donde permitían permanecer a los medios de comunicación.

Ya en privado, mantuvieron un encuentro que duró hasta casi las 19.30 horas, cuando Rebelo de Sousa y Seguro volvieron a la Sala das Bicas y se despidieron antes de que el exministro socialista saliera del edificio.

Ninguno de los dos dio declaraciones.

La reunión se ha producido un día después de que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas, que dieron una victoria contundente al exministro socialista.

Seguro se hizo con el 66,82 % de los votos frente a su rival y líder de la ultraderecha lusa, André Ventura, que logró el 33,18 %, según los resultados provisionales, ya que está escrutado el 99,20 % y falta celebrar los comicios en tres localidades y varias asambleas de voto en algunos puntos, donde fueron retrasados hasta el 15 de febrero por las inundaciones.

Tras conocerse anoche la victoria de Seguro, la Presidencia lusa informó en un comunicado en su página web de que Rebelo de Sousa le había llamado por teléfono para felicitarle y le había manifestado «toda la disposición para garantizar la transición institucional».

Una fuente de la campaña de Seguro explicó hoy a la prensa que éste acudiría a Lisboa directamente desde su residencia en Caldas da Rainha, ubicada unos 90 kilómetros al norte de la capital.

El exministro será investido jefe de Estado de Portugal el próximo 9 de marzo, el día que acaba del mandato de Rebelo de Sousa tras diez años en el poder. EFE

cch/psh