Los suizos, los que más gastan en salud 29 de agosto de 2018 - 18:09 Los residentes de Suiza gastan más en atención médica que los de cualquier otro país, según una encuesta del sitio web de comparación de precios ‘comparis.ch’. La investigación indica que, del total de 80 000 millones de francos en gastos de salud en Suiza durante 2016, los habitantes pagaron 24 000 millones de su bolsa, un monto que incluye 5 400 millones destinados a los seguros complementarios. Las compañías de seguros se han beneficiado más de estas cantidades que sus clientes. Entre 2008 y 2016, su volumen de negocios (ingresos de primas de los asegurados) aumentó en 865 millones de francos para situarse en 6 600 millones de francos. De manera contraria, los reembolsos solamente se incrementaron en 353 millones de francos para llegar a 4 700 millones. Es decir, el sector obtuvo un beneficio de 512 millones de francos.