Seis años de cárcel a un jubilado que intentó introducir cocaína en escúter de movilidad

Londres, 8 sep (EFE).- Un jubilado canadiense fue condenado a seis años de prisión en el Reino Unido tras intentar introducir por el aeropuerto de Gatwick ocho kilos de cocaína en su escúter de movilidad, con un valor de 640.000 libras (738.000 euros), informó este lunes la Agencia Nacional del Crimen (NCA).

Ronald Lord, de 71 años, admitió los cargos de contrabando de drogas de clase A durante una audiencia en un tribunal londinense el 5 de agosto y fue sentenciado el pasado viernes, indicó la agencia.

La NCA comenzó a investigarlo tras su detención en la aduana del aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres.

Lord alegó que viajaba a este país por turismo tras pasar unos días en Barbados, pero se descubrió que había mentido sobre su estancia en esa isla, que duró solo tres días antes de viajar al Reino Unido.

Un escáner de la Fuerza Fronteriza reveló la cocaína oculta en un compartimento del respaldo del asiento de su escúter. Aunque Lord negó tener conocimiento de la droga, después se halló un tornillo de ese panel en su bolsillo.

«Obviamente pensó que por ser pensionista sería un menor objetivo para la Policía. Se equivocó», declaró el detective Richard Wickham en un comunicado.

Wickham explicó que los grupos de crimen organizado dependen de contrabandistas como Lord para introducir droga y añadió que la NCA trabaja con la Fuerza Fronteriza para impedir que éstas lleguen al mercado. EFE

jm/psh

