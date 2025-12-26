Seis candidatos desafían a Touadéra en las presidenciales de la República Centroafricana

Bangui, 26 dic (EFE).- Seis candidatos desafiarán este domingo en las elecciones presidenciales de la República Centroafricana (RCA) al jefe de Estado, Faustin-Archange Touadéra, quien buscará un polémico tercer mandato.

Touadéra, en el poder desde 2016, impulsó una reforma de la Constitución en 2023 que eliminó el límite de dos mandatos presidenciales y amplió el periodo de permanencia del presidente de cinco a siete años, pese al rechazo de la oposición.

El país, que sufre violencia sistémica desde finales de 2012 y es unos de los más pobres del mundo pese a su riqueza mineral, también celebra comicios legislativos, regionales y municipales.

En ese contexto, estos son los candidatos que competirán con Touadéra, gran favorito de la contienda, entre los que destacan Anicet-Georges Dologuélé y Henrie Marie Dondra, quienes tenía prohibido participar, si bien el Tribunal Constitucional les dio permiso el pasado 14 de noviembre.

1. Anicet-Georges Dologuélé.

Dologuélé, de 68 años, fue ministro de Finanzas (1997-1999) y primer ministro (1999-2001) en el Gobierno del derrocado presidente Ange-Félix Patassé.

Compitió contra Touaderá en los comicios de 2015 y 2020. En estas últimas elecciones quedó segundo con el 21,6 % de los votos y alegó fraude, pero un tribunal confirmó la victoria del presidente.

Ahora, se presenta como candidato al frente de la Unión para la Renovación de África Central (URCA), aunque tiene apoyo de la principal plataforma de oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), que boicotea los comicios.

Durante la campaña, propuso un programa para “salvar una República Centroafricana dañada”.

“Priorizamos proyectos como el ferrocarril, la explotación petrolera, la educación, la justicia, la mejora de las condiciones laborales de médicos y docentes, la minería y la economía verde, en particular la madera y el desarrollo del sumidero de carbono centroafricano”, declaró el exministro a EFE.

Dologuélé respaldó recientemente un pedido opositor de aplazar los comicios, al considerar que la publicación tardía de los mapas de los colegios electorales “no es insignificante”.

2. Henri-Marie Dondra.

Dondra, de 59 años, también fue ministro de Finanzas (2016-2021), antes de convertirse en primer ministro bajo la presidencia de Touadéra, de 2021 a 2022.

Comenzó su carrera profesional en el Banco Popular Marroquí-Centroafricano y pasó 18 años en el Fondo Africano de Garantía y Cooperación Económica, una institución financiera dedicada a respaldar préstamos bancarios para inversiones de los sectores público y privado.

Durante su gestión en la cartera de Finanzas, Dondra cerró revisiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según él, permitieron la construcción de infraestructura social básica, el apoyo a las empresas, la reforma judicial y la modernización de la administración.

“Queremos hacer de la República Centroafricana un remanso de paz, un país donde se imparta justicia y se revitalicen los sectores productivos. Sabemos cómo lograrlo”, aseguró en un mitín de campaña.

3. Eddy Symphorien Kparékouti.

Kparékouti, de 56 años, es ingeniero civil y preside el Partido de la Unidad y de la Reconstrucción (PUR), además de la plataforma Unión de Fuerzas Democráticas de la Oposición (UFDO), una agrupación que busca ampliar su peso en el debate público y en el diálogo político.

Cercano al actual Gobierno y defensor de la nueva Constitución, ha hecho de la lucha contra la pobreza uno de los ejes centrales de su programa, con propuestas como la mecanización agrícola y la transformación de productos del campo.

“Nuestra candidatura busca promover una política que sitúe al pueblo centroafricano en el centro de su propio desarrollo”, afirmó durante un mitín.

4. Aristide Briand Reboas.

Reboas, de 46 años, fue director de los servicios de inteligencia y se desempeñó como ministro de Juventud y Deportes entre 2022 y 2023.

Participó en las elecciones presidenciales de 2020, en las que obtuvo menos del 1 % de los votos, y este año se presenta nuevamente como candidato por el Partido Demócrata Cristiano, con un programa centrado en la mejora de los servicios básicos y el desarrollo de infraestructuras, como el acceso al agua y a la electricidad.

5. Serge Ghislain Djorie.

Djorie, de 49 años, es médico especializado en enfermedades infecciosas y tropicales. Ha publicado investigaciones en el Instituto Pasteur de Bangui y se desempeñó como ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno entre 2021 y 2024.

Se presenta de nuevo a las elecciones bajo el Colectivo para la Alternancia Política para una Nueva República Centroafricana (CAPNCA), tras obtener apenas el 0,5 % de los votos en los comicios de 2020.

Sus propuestas se centran en la seguridad nacional, la mejora de la infraestructura eléctrica y vial, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, la industrialización de los recursos, el aumento de salarios y pensiones y la implantación de cobertura sanitaria universal.

6. Marcelin Yalemende.

Yalemendé, de 49 años, es pastor evangélico y se presenta como candidato independiente con un programa orientado a fortalecer el Estado de derecho, mejorar los servicios públicos y combatir la corrupción.

También prometió restablecer el límite de dos mandatos presidenciales, eliminado tras el referéndum constitucional de 2023, y defiende un enfoque que combina valores espirituales con propuestas de desarrollo social y económico. EFE

