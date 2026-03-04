Seis CC.AA. españolas se unen a nueva alianza europea para asegurar la resiliencia hídrica

4 minutos

Bruselas, 4 mar (EFE).- Seis comunidades autónomas españolas (Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco) se han unido a una alianza de regiones europeas puesta en marcha para reforzar la resiliencia hídrica y la preparación ante el cambio climático, una iniciativa en la que también Castilla-La Mancha participará y que aspira a sumar a otros territorios en el futuro.

De momento 18 regiones de los Veintisiete forman parte de esta alianza, que busca facilitar «conexiones más sólidas» entre las entidades regionales y locales, promoviendo el diálogo, contribuyendo a la formulación de políticas de la UE, estimulando las inversiones y acelerando la investigación y la innovación.

El lanzamiento de la iniciativa tuvo lugar este miércoles en la oficina de la región italiana de Emilia-Romagna en Bruselas, y en el evento participaron tanto la presidenta del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Kata Tüttő, como representantes políticos de las seis regiones españolas que participan y de Castilla-La Mancha y de otras de la UE.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dijo a la prensa que la iniciativa lanzada hoy es una «alianza estratégica» que será «fundamental» para coordinar a las regiones europeas en «tres cuestiones muy importantes», empezando por «que se tenga en cuenta» a esos territorios «en la toma de decisiones por parte de la Unión Europea».

Además, dijo, será importante para «que haya un aumento de las inversiones» para política de agua y con el objetivo de crear «una plataforma donde se puedan compartir experiencias y conocimientos entre las regiones europeas».

En ese contexto, destacó el la experiencia de Murcia, como región que tiene «un déficit hídrico (…) estructural» pero a la vez es «la región del mundo que mejor aprovecha y que mayor eficiencia del agua hace en su uso».

El vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana y conseller de Presidencia, José Díez, dijo en declaraciones a EFE que «hacía falta un posición común para llamar la atención de las instituciones europeas de que realmente tenemos un problema hídrico muy relevante, tanto por la falta de agua en determinados territorios, como por los aluviones y las avenidas de inundaciones de agua que también estamos sufriendo en otros territorios».

Por su parte, el conseller valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, señaló que con la alianza se busca un «compromiso climático» e indicó que la única solución ante las situaciones de sequías, lluvias torrenciales e inundaciones son las «inversiones hidráulicas que salven vidas haciendo acopio de agua, frenando las riadas y que esa agua pueda ser reutilizada en los largo periodos de sequía».

También el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, subrayó en declaraciones a EFE la importancia de la nueva «unión de regiones», para pedir la UE que se dediquen «los recursos económicos necesarios y suficientes como para hacer frente a estas situaciones de sequía» y también «para dar respuesta a las situaciones de dana y borrascas que también tiene un efecto o negativo».

Caballero confió en que más regiones españolas se sumen a la iniciativa en el futuro porque «unidos somos más fuertes» y opinó que «en esto podemos coincidir comunidades que (…) tenemos posiciones políticas ideológicas distintas».

Otras regiones que participan en la alianza son Carintia (Austria), Flandes (Bélgica), la Región de Macedonia Oriental y Tracia (Grecia), Hesse, Estiria y Alta Austria (Alemania), Baja Austria (Austria), Nueva Aquitania y Occitania (Francia), Región de Moravia del Sur (Chequia) y Gran Polonia (Polonia).

Los gobiernos regionales reivindican tener un mayor protagonismo en la elaboración de las políticas de gestión del agua, ya que «están en primera línea, haciendo frente al calor extremo, las inundaciones catastróficas, las sequías prolongadas y los incendios forestales devastadores, y gestionando las consecuencias de gran alcance de estos fenómenos, que socavan la cohesión territorial y la estabilidad económica».

La presidenta del CdR, Kata Tüttő, valoró en el evento la iniciativa presentada y subrayó la responsabilidad de las regiones a la hora de establecer las prioridades para proteger a los ciudadanos y la naturaleza, así como con el fin de invertir en soluciones para el futuro y asegurar un presupuesto para la política de cohesión. EFE

mb/ahg/crf

(foto) (vídeo)