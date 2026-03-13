Seis detenidos en Francia y dos en España por un tráfico ilegal de angulas

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París, 13 mar (EFE).- Seis franceses han sido imputados por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de angulas, tras una operación policial que causó además dos detenidos en el País Vasco español, informó la Fiscalía de Bayona (Francia).

Los seis franceses fueron imputados la víspera y puestos bajo control judicial después de haber sido arrestados dos días antes en territorio francés, precisó el ministerio público de Bayona en un comunicado que recoge la prensa local.

La investigación se llevó a cabo por la Gendarmería francesa, el organismo francés de biodiversidad y la Oficina Central de Lucha contra los Delitos contra el Medio Ambiente y la Salud Pública.

De forma paralela y en coordinación con Europol, la Guardia Civil española realizó un registro en la localidad de Usurbil (Gipuzkoa), que condujo a la detención de otras dos personas.

Según la Fiscalía de Bayona, la red estaba dirigida por un recolector de angulas de Las Landas (suroeste) que trabajaba para un mayorista de productos del mar instalado en Francia.

Los investigadores mantienen que el sospechoso habría alternado deliberadamente entre angulas capturadas por pescadores profesionales y ejemplares obtenidos mediante pesca furtiva.

Calculan que durante los últimos dos años habría recolectado y transportado más de dos toneladas de angulas sin trazabilidad hacia su empleador, además de enviar de forma ilegal una cantidad importante a un comerciante cómplice español.

Este tráfico ilegal habría permitido exportar cerca de siete millones de angulas, con un beneficio de unos 600.000 euros.

Los seis imputados franceses enfrentan cargos por participación en asociación ilícita para cometer delitos castigados con al menos cinco años de prisión, así como por posesión, transporte, venta y exportación no autorizadas de una especie animal no doméstica en banda organizada, además de falsificación y uso de documentos falsos.

Como parte de las medidas de control judicial, los acusados tienen prohibido ejercer cualquier actividad pesquera y uno de ellos debió depositar una fianza de 100.000 euros.

La investigación judicial sigue abierta para determinar los niveles de responsabilidad, esclarecer la magnitud del tráfico y evaluar la cuantía de los daños, dado que las angulas son una especie regulada por la Unión Europea, se encuentran en peligro crítico de extinción y tienen un alto valor comercial internacional.

Este es el primer caso de esa magnitud investigado por la Unidad Regional de Medio Ambiente desde su creación en el Tribunal de Justicia de Bayona en 2021, destacó la Fiscalía. EFE

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