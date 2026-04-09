Seis extranjeros condenados en El Salvador por tráfico de cocaína

2 minutos

San Salvador, 9 abr (EFE).- Una corte de Sentencia de El Salvador condenó a seis extranjeros a 12 años de prisión cada uno por tráfico de droga, al transportar un cargamento de 1.299 kilogramos de cocaína con un valor de 32 millones de dólares, informó este jueves el Centro Judicial.

Se trata de una sentencia contra Óscar Arturo Perea Torres, Yonson Rentería de Cuero -ambos de nacionalidad colombiana- , el ecuatoriano Miguel Ángel López Vásquez, y los mexicanos Joel Armento Montoya, Eduardo Contreras Leal, y Alejandro Trías López, apuntó la sede judicial.

Los extranjeros fueron procesados por el delito de tráfico ilícito de droga y fue el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador quien dictó la sentencia.

Los procesados fueron intervenidos y capturados el 18 de mayo de 2024 a 880 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo en el estero Jaltepeque, a bordo de dos embarcaciones.

El Estero de Jaltepeque se encuentra en los departamentos de San Vicente y La Paz, en la zona central del país.

De acuerdo con la información del Centro Judicial, en una primera embarcación «viajaban los colombianos y el ecuatoriano, quienes transportaban los bultos de droga, y en el segundo transporte se encontraban los mexicanos, quienes llevaban los suministros necesarios para movilizar la embarcación».

No aclaró el destino del cargamento de la cocaína.

En 2025 sumaron poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, las que fueron incautadas con un valor de más de 618,7 millones de dólares.

De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga fue localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

En el 2024 fueron incautados más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares.

Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares.EFE

sa/mt/nvm