Seis gazatíes muertos por ataques israelíes, horas antes del alto el fuego

2 minutos

Jerusalén, 9 oct (EFE).- Al menos seis gazatíes murieron este jueves por fuego israelí, tras el anuncio del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás anunciado por EE.UU., que se espera que entre en vigor en las próximas horas, confirmó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad del enclave.

Uno de los cadáveres llegó hoy al Hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza (norte) y otros cinco al de Al Shifa. Además, otro cuerpo fue recuperado entre los escombros, pero fuentes médicas dicen que pudo haber muerto en días previos.

Las muertes denunciadas por Sanidad tuvieron lugar después de que Israel y Hamás anunciaran hace unas horas haber acordado un alto el fuego que aún no se ha implementado. El pacto empezaría a surtir efecto una vez sea ratificado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, cuyos ministros tienen previsto reunirse a las 18.00 hora local (15.00 GMT).

Fuentes locales aseguraron a EFE que un dron de reconocimiento israelí lanzó un ataque contra un grupo de personas en el oeste de la ciudad de Gaza cuando intentaban volver a sus hogares, sin que hasta el momento hayan trascendido cifras de heridos.

La Red de Noticias Quds, vinculada a Hamás, aseguró también que Israel atacó con artillería los barrios de Sabra y Zeitún de la capital.

Esta mañana, tanto la Defensa Civil de Gaza como el Gobierno de Hamás alertaron a la población de no desplazarse o intentar regresar a sus casas aún, ya que las tropas israelíes no se han replegado ni abandonado las zonas urbanas.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y algunas israelíes y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 67.000 personas, la mayoría civiles. EFE

